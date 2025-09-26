Россиянку наказали за наклейку сына на ее машине Суд оштрафовал жительницу Зеленограда за наклейку на машине

Жительницу Зеленограда оштрафовали за наклейку сына на ее автомобиле, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Картинка с символикой «Северного братства» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) располагалась на заднем стекле ее машины, припаркованной рядом с домом.

В материале источника говорится, что, по информации знакомых, владелица автомобиля не знала о значении наклейки, которую разместил ее 33-летний сын, болельщик ФК «Спартак». Несмотря на то, что женщина не получила судебную повестку и не явилась на заседание, суд признал ее виновной в демонстрации экстремистской символики. Судья постановил, что гражданка осознанно разместила стикер на машине, понимая последствия, и назначил ей административный штраф.

Ранее дальнобойщика из Белгорода оштрафовали за наклейку с символикой запрещенного в России Легиона «Свобода России» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) на грузовике. Инцидент с ним произошел 17 августа в Зеленограде, где патрулировали сотрудники ДПС.