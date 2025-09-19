Дальнобойщик получил наказание за проукраинскую наклейку Водитель из Белгорода получил штраф за проукраинскую наклейку в Москве

Дальнобойщика из Белгорода оштрафовали за наклейку с символикой запрещенного в России Легиона «Свобода России» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) на грузовике, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Инцидент произошел 17 августа в Зеленограде, где патрулировали сотрудники ДПС.

По данным источника, суд установил, что уроженец Белгорода нарушил запрет на демонстрацию символики экстремистской организации. Неявившийся на заседание водитель был заочно признан виновным по статье о публичной демонстрации нацистской символики. Помимо административного штрафа, суд постановил конфисковать предмет правонарушения — наклейку на автомобиле. Решение суда вступило в законную силу.

Ранее в Новой Москве суд оштрафовал водителя за размещение так называемой воровской звезды на зеркале заднего вида автомобиля и постановил уничтожить запрещенный символ. По данным СМИ, 10 сентября сотрудники полиции обнаружили фиолетовый ВАЗ 1999 года выпуска с восьмиконечным символом и отыскали владельца транспорта.