Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
14 сентября 2025 в 20:57

Полиция отыскала россиянина с «воровской звездой» на машине

Суд оштрафовал водителя за «воровскую звезду» на зеркале в Новой Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новой Москве суд оштрафовал водителя за размещение так называемой воровской звезды на зеркале заднего вида автомобиля и постановил уничтожить запрещенный символ, передает Telegram-канал «Осторожно, новости». По данным источника, 10 сентября сотрудники полиции обнаружили фиолетовый ВАЗ 1999 года выпуска с восьмиконечным символом и отыскали владельца транспорта.

Им оказался 29-летний уроженец Краснодарского края. Полицейские объяснили мужчине, что звезда является символом запрещенного движения и составили протокол о демонстрации экстремистской символики. В суде водитель признал вину и раскаялся, поэтому там ограничились административным штрафом без конфискации зеркала и настоятельной просьбой уничтожить звезду.

Ранее руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский объяснил, что смайлики в комментариях к публикациям о трагедиях являются правонарушением. По его словам, также не следует использовать эмодзи с запрещенной символикой и ставить лайки постам запрещенных сообществ.

символы
Новая Москва
машины
полиция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Бэллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Лидеры ЛАГ и ОИС отреагировали на израильские бомбардировки Катара
В Польше указали на попытки Запада столкнуть страну с Россией
Раскрыты особенности переброшенных в Польшу истребителей Rafale
Жители Нью-Йорка оценили рекламу «Интервидения» на Таймс-сквер
Американский бизнес попросил Трампа отменить санкции против России
Толпа мужчин в масках и мертвецы в московских парках: главные ЧП дня
В России рухнул госмессенджер MAX
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.