Полиция отыскала россиянина с «воровской звездой» на машине Суд оштрафовал водителя за «воровскую звезду» на зеркале в Новой Москве

В Новой Москве суд оштрафовал водителя за размещение так называемой воровской звезды на зеркале заднего вида автомобиля и постановил уничтожить запрещенный символ, передает Telegram-канал «Осторожно, новости». По данным источника, 10 сентября сотрудники полиции обнаружили фиолетовый ВАЗ 1999 года выпуска с восьмиконечным символом и отыскали владельца транспорта.

Им оказался 29-летний уроженец Краснодарского края. Полицейские объяснили мужчине, что звезда является символом запрещенного движения и составили протокол о демонстрации экстремистской символики. В суде водитель признал вину и раскаялся, поэтому там ограничились административным штрафом без конфискации зеркала и настоятельной просьбой уничтожить звезду.

Ранее руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский объяснил, что смайлики в комментариях к публикациям о трагедиях являются правонарушением. По его словам, также не следует использовать эмодзи с запрещенной символикой и ставить лайки постам запрещенных сообществ.