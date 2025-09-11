Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 18:11

Юрист объяснил, за отправку каких смайликов грозит наказание

Юрист Хаминский: смайлики под публикациями о трагедиях являются правонарушением

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Смайлики в комментариях к публикациям о трагедиях являются правонарушением, заявил NEWS.ru юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский. По его словам, также не следует использовать эмодзи с запрещенной символикой и ставить лайки постам запрещенных сообществ.

Само по себе использование эмодзи не может образовывать состав правонарушения, поскольку его интерпретация слишком субъективна. Однако нужно иметь в виду, что практика наказаний за использование невербальных знаков в социальных сетях существует. В частности, последует наказание за использование эмодзи в виде запрещенной символики. Кроме того, смайлики под публикациями о трагедиях или лайки в материалах запрещенных сообществ могут составлять административное нарушение, — сказал Хаминский.

Он уточнил, что в судебной практике есть прецедент, когда женщина получила штраф в пять тысяч рублей за употребление слова «хабалка» и эмодзи в виде клоуна. По словам юриста, суд счел данный комментарий в дачном чате противоречащим общепринятым нормам морали и нравственности.

Однако вышестоящий суд, отменяя постановление, отметил, что по смыслу административного закона отрицательная оценка личности в ходе административно наказуемого оскорбления должна быть выражена исключительно в неприличной, то есть в открыто циничной, противоречащей общечеловеческим требованиям морали и принятой манере общения форме. При этом одного лишь восприятия данных высказываний оскорблением самим потерпевшим недостаточно для наличия состава административного правонарушения, — добавил Хаминский.

Ранее стало известно, что представители разных поколений по-разному относятся к выбору эмодзи и стикеров в социальных сетях. Зумеры отдают предпочтение наборам с яркими и преувеличенными эмоциями, сленгом и элементами ностальгии. Миллениалы же выбирают ироничные сюжеты, связанные с повседневной жизнью.

юристы
законы
штрафы
Россия
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Яна Стойкова
Я. Стойкова
