Юрист объяснил, за отправку каких смайликов грозит наказание

Смайлики в комментариях к публикациям о трагедиях являются правонарушением, заявил NEWS.ru юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский. По его словам, также не следует использовать эмодзи с запрещенной символикой и ставить лайки постам запрещенных сообществ.

Само по себе использование эмодзи не может образовывать состав правонарушения, поскольку его интерпретация слишком субъективна. Однако нужно иметь в виду, что практика наказаний за использование невербальных знаков в социальных сетях существует. В частности, последует наказание за использование эмодзи в виде запрещенной символики. Кроме того, смайлики под публикациями о трагедиях или лайки в материалах запрещенных сообществ могут составлять административное нарушение, — сказал Хаминский.

Он уточнил, что в судебной практике есть прецедент, когда женщина получила штраф в пять тысяч рублей за употребление слова «хабалка» и эмодзи в виде клоуна. По словам юриста, суд счел данный комментарий в дачном чате противоречащим общепринятым нормам морали и нравственности.

Однако вышестоящий суд, отменяя постановление, отметил, что по смыслу административного закона отрицательная оценка личности в ходе административно наказуемого оскорбления должна быть выражена исключительно в неприличной, то есть в открыто циничной, противоречащей общечеловеческим требованиям морали и принятой манере общения форме. При этом одного лишь восприятия данных высказываний оскорблением самим потерпевшим недостаточно для наличия состава административного правонарушения, — добавил Хаминский.

