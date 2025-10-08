Пышный манник на кефире. Самый простой и быстрый рецепт вкусного манника — 5 ингредиентов и манка

Знаете, что самое приятное в маннике? Это то чувство уюта и тепла, которое он создает на кухне, напоминая о детстве и бабушкиных пирогах. Этот пышный, невероятно воздушный пирог на кефире — настоящая палочка-выручалочка. Он готовится из самых простых ингредиентов, которые всегда под рукой, а его нежная, тающая текстура никого не оставит равнодушным. С ним справится даже тот, кто ни разу не пек, а результат всегда вызывает восторг и желание попросить добавки. Это идеальный вариант для воскресного завтрака или внезапного визита гостей.

Для приготовления вам понадобится: 300 г манной крупы, 450 г кефира, 4 яйца, 80 г сахара, 100 г сливочного масла и 10 г разрыхлителя теста. Сначала манную крупу залейте кефиром комнатной температуры и оставьте на 1 час при комнатной температуре, чтобы манка набухла и крупинки полностью размягчились. Яйца взбейте с сахаром до легкой светлой пены и появления пузырьков. Сливочное масло растопите и остудите. В набухшую манную массу аккуратно введите яичную смесь, растопленное сливочное масло и разрыхлитель. Тщательно, но бережно перемешайте тесто до однородности. Форму для выпечки смажьте сливочным маслом и присыпьте манкой или мукой. Перелейте в нее тесто и разровняйте. Разогрейте духовку до 180°C и выпекайте манник около 40-50 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой — она должна выходить сухой. Готовому пирогу дайте немного остыть в форме, а затем подавайте к столу.

