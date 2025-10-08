Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 10:06

Турецкий яблочный пирог Elmalı Pasta. Не шарлотка, а лучше! Остается долго свежим и суперсочным!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Турецкий яблочный пирог (Elmalı Pasta) — это простой и очень душевный десерт родом из турецких селений, который особенно полюбили в регионе Диярбакыр, славящемся своими яблоками. Его прелесть в том, что он не требует сложных ингредиентов или навыков, но при этом получается невероятно вкусным, нежным и сочным. Этот пирог хорош тем, что долго не черствеет, и его можно подавать к чаю как теплым, так и полностью остывшим. Он идеально подходит для тех случаев, когда хочется порадовать семью домашней выпечкой без лишних хлопот.

Для приготовления вам понадобится: 275 г муки, 225 г размягченного сливочного масла, 175 г сахара, 2 ст. ложки сметаны, 5-6 крупных яблок, 1 ч. ложка молотой корицы и 4 ст. ложки сахарной пудры для начинки. Сначала приготовьте тесто: взбейте миксером масло с сахаром до пышной светлой массы, на это уйдет около 10-12 минут. Затем добавьте сметану и снова взбейте. Просеянную муку смешайте с разрыхлителем (около 1.5 ч. ложки) и постепенно вмешайте в масляную смесь. Замесите мягкое тесто, соберите его в шар, накройте полотенцем и дайте отдохнуть 10-15 минут. Яблоки очистите, натрите на крупной терке и хорошо отожмите от лишнего сока. Смешайте их с корицей и сахарной пудрой. Тесто разделите на две неравные части. Большую часть раскатайте в пласт и уложите на дно смазанной маслом формы, сформировав бортики. Равномерно распределите яблочную начинку. Меньшую часть теста раскатайте, накройте ею начинку и плотно защипните края. Выпекайте пирог в разогретой до 180°C духовке 25-30 минут до золотистого цвета. Готовому пирогу дайте остыть и перед подачей посыпьте сахарной пудрой.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов

Мария Левицкая
