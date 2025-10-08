Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 11:48

Вступившего в «Азов» подростка задержали в Красноярске

Красноярские правоохранители задержали подростка за передачу данных «Азову»

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Красноярские правоохранители задержали 17-летнего юношу, который вступил в «Азов» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена) и передавал участникам отряда данные о штабе российского волонтерского отряда. Подозреваемый также заявлял о готовности размещать символику батальона в публичных местах, отметили в Telegram-канале СК.

Следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего жителя города Красноярска. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической), — отметили в СК.

В данный момент правоохранители устанавливают все детали случившегося. В СК напомнили, что за террористические и экстремистские преступления в России предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее жителя Новгородской области приговорили к 15 годам лишения свободы за помощь украинской разведке. Он передавал данные о воинских частях и предприятии, на котором работал.

Азов
Красноярск
подростки
Следственный комитет
