08 октября 2025 в 11:41

Человеческие останки обнаружили во время земляных работ в Петербурге

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На Васильевском острове в Санкт-Петербурге во время земляных работ обнаружили человеческие останки, пишет Мойка78 со ссылкой на ГСУ СК России по городу. На кости нескольких человек наткнулись на улице Нахимова.

По предварительным данным, останки людей находились в земле свыше 50 лет. Специалистам предстоит выяснить, кому принадлежали кости. Останки уже направили на экспертизу.

Ранее в Ленинградской области нашли кости человека. Правоохранители пытаются выяснить личность и причину смерти неизвестного человека, чьи останки нашли в лесу в Бокситогорском районе.

До этого в подвале старого дома в Невском районе Санкт-Петербурга нашли человеческие останки. Жуткая находка была сделана во время ремонтных работ.

