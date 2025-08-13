Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 августа 2025 в 14:03

Строители наткнулись на человеческие кости при работах в старой двухэтажке

Человеческие останки нашли в подвале старой двухэтажки в Санкт-Петербурге

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В подвале старого дома в Невском районе Санкт-Петербурга нашли человеческие останки, передает агентство «Оперативное прикрытие». Жуткая находка была сделана во время ремонтных работ.

Днем 12 августа в дежурную часть Невского района поступило сообщение от работников жилищно-эксплуатационной службы. Они рассказали, что в подвале дома № 34 по улице Седова обнаружены человеческие кости.

По данным канала, от неизвестного человека остались лишь скелетированные останки, которые отправили в морг для проведения экспертизы. Известно, что кости обнаружили в двухэтажном доме на восемь квартир. Здание в стиле сталинского неоклассицизма было возведено в 1950 году.

Ранее в Знаменской роще Курска поисковики обнаружили останки 132 мирных жителей, расстрелянных и замученных во время немецкой оккупации в 1941–1943 годах. Среди погибших — 46 детей и пять беременных женщин. За все годы раскопок в этом месте найдено более трех тысяч тел. Оккупанты массово свозили сюда и хоронили мирных жителей, а некоторых даже закапывали заживо.

скелеты
останки
кости
Санкт-Петербург
