В лесу нашли кости неизвестного человека В Ленинградской области найдены останки человека

В Ленинградской области нашли кости человека, сообщает Telegram-канал «Конкретно.ру». Правоохранители пытаются выяснить личность и причину смерти неизвестного человека, чьи останки нашли в лесу в Бокситогорском районе.

Отмечается, что человеческие кости были обнаружены 24 августа в лесном массиве в пяти километрах от деревни Большой Двор. Следователи и эксперты собрали большую берцовую и лучевую кость, шесть ребер, кости таза. Остальное могли растащить дикие животные.

Останки направлены в морг для судебно-медицинского исследования. Правоохранители выясняют, кто пропал без вести в районе за последнее время.

Ранее в подвале старого дома в Невском районе Санкт-Петербурга нашли человеческие останки. Жуткая находка была сделана во время ремонтных работ. Днем 12 августа в дежурную часть поступило сообщение от работников жилищно-эксплуатационной службы.

Они рассказали, что в подвале дома № 34 по улице Седова обнаружены человеческие кости. От неизвестного человека остались лишь скелетированные останки.