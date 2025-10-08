Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
08 октября 2025 в 11:37

«Сердце русского солдата»: в Госдуме напомнили о важности связи поколений

Картаполов напомнил, как Сталин тайно слал деньги отцу маршала Василевского

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В настоящее время наследники российских полководцев в ходе СВО продолжают их славные дела, заявил глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов на выставке в Госдуме «Полководцы Победы». Он напомнил, как Сталин тайно слал деньги отцу-священнику маршала Александра Василевского, который отстоял Сталинград, взял Кенигсберг и разгромил Японию. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, в этом поступке заключается человечность всех маршалов Победы, именно эта черта характера позволила им в конечном итоге победить.

Сердце русского человека, сердце русского солдата, оно огромное и вмещает в себя даже уважение к противнику и уважение к побежденным, чего никогда не было у наших врагов. И сегодня наследники наших полководцев, наши ребята, в ходе специальной военной операции продолжают их славные дела, — отметил он.

Картаполов подчеркнул важность связи времен и поколений. Он обратил внимание на фотографии, где российские полководцы идут по поверженному Берлину. По словам депутата, он уверен, что через некоторое время новые российские генералы тоже будут идти по поверженным вражеским городам, которые сегодня еще пока не взяты.

Ранее сообщалось, что украинские солдаты через дрон передали российским войскам координаты для удара по переброшенным недавно в Купянск военнослужащим 15-й бригады оперативного назначения «Кара-Даг» ВСУ. Цель была ликвидирована авиационными бомбами. По словам источника, под удар также попали военнослужащие 19-го центра специального назначения.

Иосиф Сталин
Андрей Картаполов
Победа
ВОВ
СВО
поколения
связь
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД раскрыли, повлияет ли на СВО передача ВСУ Tomahawk
Военный эксперт рассказал, как спасти приграничные районы от обстрелов ВСУ
Легендарный французский артист балета скончался на 81-м году жизни
Раскрыто имя первого долларового миллиардера среди футболистов
В российский регион не пустили груз сухофруктов из Казахстана
Более 40 человек погибли на буддистском фестивале в Азии
Гордон назвал Пугачеву главной «мафиозницей»
Вступившего в «Азов» подростка задержали в Красноярске
В России может появиться новый налоговый вычет
Появились подробности убийства на Кременчугской улице в Петербурге
Пранкеры Вован и Лексус обвели вокруг пальца бывшего посла США
Конверт с подписью Гагарина продали за 1,6 млн рублей
Человеческие останки обнаружили во время земляных работ в Петербурге
Как убрать царапины с экрана телефона: проверенные методы
Как измерить размер кольца без примерки: проверенные способы
«Сердце русского солдата»: в Госдуме напомнили о важности связи поколений
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 8 октября: где сбои в России
Рецепты традиционной белорусской кухни: вкусно и по-домашнему
Дерилово, Купянск, Покровск: хорошие и плохие новости фронта СВО 8 октября
Бывший главком ВСУ начал собирать сторонников перед президентскими выборами
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.