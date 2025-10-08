В настоящее время наследники российских полководцев в ходе СВО продолжают их славные дела, заявил глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов на выставке в Госдуме «Полководцы Победы». Он напомнил, как Сталин тайно слал деньги отцу-священнику маршала Александра Василевского, который отстоял Сталинград, взял Кенигсберг и разгромил Японию. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, в этом поступке заключается человечность всех маршалов Победы, именно эта черта характера позволила им в конечном итоге победить.

Сердце русского человека, сердце русского солдата, оно огромное и вмещает в себя даже уважение к противнику и уважение к побежденным, чего никогда не было у наших врагов. И сегодня наследники наших полководцев, наши ребята, в ходе специальной военной операции продолжают их славные дела, — отметил он.

Картаполов подчеркнул важность связи времен и поколений. Он обратил внимание на фотографии, где российские полководцы идут по поверженному Берлину. По словам депутата, он уверен, что через некоторое время новые российские генералы тоже будут идти по поверженным вражеским городам, которые сегодня еще пока не взяты.

Ранее сообщалось, что украинские солдаты через дрон передали российским войскам координаты для удара по переброшенным недавно в Купянск военнослужащим 15-й бригады оперативного назначения «Кара-Даг» ВСУ. Цель была ликвидирована авиационными бомбами. По словам источника, под удар также попали военнослужащие 19-го центра специального назначения.