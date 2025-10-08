Появились подробности убийства на Кременчугской улице в Петербурге Baza: в Петербурге убили архитектора Супоницкого на глазах у дочери

Telegram-канал Baza сообщил, что жертвой стрелка стал архитектор Александр Супоницкий. По данным канала, инцидент произошел утром в элитном жилом комплексе «Царская столица» на Кременчугской улице.

Как сообщает Baza, архитектор Александр Супоницкий вез дочь в школу. В публикации сказано, что у лифта перед ними появился вооруженный мужчина. По информации канала, он заставил их опуститься на колени и выстрелил Супоницкому в затылок из карабина. Как пишет Baza, ребенок убежал домой.

По данным канала, в этот момент из квартиры на этаж ниже начал валить густой черный дым. Пожарные нашли тело предполагаемого стрелка, который свел счеты с жизнью. По информации Baza, между мужчинами ранее возник конфликт.

Александр Супоницкий — известный архитектор, глава совета директоров группы компаний SUART и член Союза архитекторов СССР. Под руководством его компании были спроектированы множество объектов в Санкт-Петербурге. Среди них станция метро «Горьковская», автосалон Rolls-Royce и торговые комплексы, а также концепция делового центра «Лахта Центр».

Ранее сообщалось, что в Петербурге мужчина застрелил человека, после чего поджег квартиру и покончил с собой. Пожар потушили, на месте работают следователи и полиция.