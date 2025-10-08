Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
08 октября 2025 в 11:43

Появились подробности убийства на Кременчугской улице в Петербурге

Baza: в Петербурге убили архитектора Супоницкого на глазах у дочери

Telegram-канал Baza сообщил, что жертвой стрелка стал архитектор Александр Супоницкий. По данным канала, инцидент произошел утром в элитном жилом комплексе «Царская столица» на Кременчугской улице.

Как сообщает Baza, архитектор Александр Супоницкий вез дочь в школу. В публикации сказано, что у лифта перед ними появился вооруженный мужчина. По информации канала, он заставил их опуститься на колени и выстрелил Супоницкому в затылок из карабина. Как пишет Baza, ребенок убежал домой.

По данным канала, в этот момент из квартиры на этаж ниже начал валить густой черный дым. Пожарные нашли тело предполагаемого стрелка, который свел счеты с жизнью. По информации Baza, между мужчинами ранее возник конфликт.

Александр Супоницкий — известный архитектор, глава совета директоров группы компаний SUART и член Союза архитекторов СССР. Под руководством его компании были спроектированы множество объектов в Санкт-Петербурге. Среди них станция метро «Горьковская», автосалон Rolls-Royce и торговые комплексы, а также концепция делового центра «Лахта Центр».

Ранее сообщалось, что в Петербурге мужчина застрелил человека, после чего поджег квартиру и покончил с собой. Пожар потушили, на месте работают следователи и полиция.

Cанкт-Петербург
убийства
оружие
стрелки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД раскрыли, повлияет ли на СВО передача ВСУ Tomahawk
Военный эксперт рассказал, как спасти приграничные районы от обстрелов ВСУ
Скончался легендарный французский артист балета
Раскрыто имя первого долларового миллиардера среди футболистов
В российский регион не пустили груз сухофруктов из Казахстана
Более 40 человек погибли на буддистском фестивале в Азии
Гордон назвал Пугачеву главной «мафиозницей»
Вступившего в «Азов» подростка задержали в Красноярске
В России может появиться новый налоговый вычет
Появились подробности убийства на Кременчугской улице в Петербурге
Пранкеры Вован и Лексус обвели вокруг пальца бывшего посла США
Автограф Гагарина продали за сумму свыше полутора миллионов рублей
Человеческие останки обнаружили во время земляных работ в Петербурге
Как убрать царапины с экрана телефона: проверенные методы
Как измерить размер кольца без примерки: проверенные способы
«Сердце русского солдата»: в Госдуме напомнили о важности связи поколений
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 8 октября: где сбои в России
Рецепты традиционной белорусской кухни: вкусно и по-домашнему
Дерилово, Купянск, Покровск: хорошие и плохие новости фронта СВО 8 октября
Бывший главком ВСУ начал собирать сторонников перед президентскими выборами
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.