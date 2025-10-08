Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
08 октября 2025 в 11:00

Осень за окном — пеку яблочные завитки. Нежные булочки для завтрака: тают во рту и манят ароматом!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Яблочные завитки — это не просто выпечка, а настоящее маленькое чудо на вашей кухне. Они выглядят так эффектно, что гости наверняка решат, будто вы провели у плиты полдня, хотя на самом деле их приготовление не отнимет у вас много сил. Эти булочки сочетают в себе нежнейшее тесто, сочную яблочную начинку с ароматом корицы и тот самый уютный вид, который вызывает улыбку. Это идеальный вариант для воскресного завтрака или внезапного визита дорогих гостей.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 400 грамм муки, 200 грамм холодного сливочного масла или маргарина, 100 грамм сахара, 3 яичных желтка и 1-2 столовые ложки сметаны. Для начинки возьмите 3-4 крупных яблока, столовую ложку крахмала (чтобы сок не вытекал), сахар и корицу по вашему вкусу. Сначала приготовьте тесто: смешайте муку с размягченным маслом, добавьте сахар, желтки и сметану. Замесите однородное, пластичное тесто и дайте ему немного отдохнуть. Яблоки очистите от кожуры, натрите на крупной терке и хорошо отожмите лишний сок. Смешайте их с сахаром, крахмалом и корицей. Тесто раскатайте в тонкий пласт. Если хотите классические завитки, как на фото, распределите начинку по всему пласту и сверните его в тугой рулет, который затем нарежьте на порционные кусочки толщиной 3-4 см. Если вам по душе отдельные булочки-корзинки, раскатайте тесто потоньше, нарежьте на кружки, выложите в центр каждого по ложке начинки и защипните края, формируя аккуратные «мешочки». Выложите заготовки на противень и выпекайте в разогретой до 180°C духовке около 25-30 минут до золотистого цвета. Готовые завитки можно посыпать сахарной пудрой.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.

яблоки
рецепты
выпечка
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД раскрыли, повлияет ли на СВО передача ВСУ Tomahawk
Военный эксперт рассказал, как спасти приграничные районы от обстрелов ВСУ
Легендарный французский артист балета скончался на 81-м году жизни
Раскрыто имя первого долларового миллиардера среди футболистов
В российский регион не пустили груз сухофруктов из Казахстана
Более 40 человек погибли на буддистском фестивале в Азии
Гордон назвал Пугачеву главной «мафиозницей»
Вступившего в «Азов» подростка задержали в Красноярске
В России может появиться новый налоговый вычет
Появились подробности убийства на Кременчугской улице в Петербурге
Пранкеры Вован и Лексус обвели вокруг пальца бывшего посла США
Автограф Гагарина продали за сумму свыше полутора миллионов рублей
Человеческие останки обнаружили во время земляных работ в Петербурге
Как убрать царапины с экрана телефона: проверенные методы
Как измерить размер кольца без примерки: проверенные способы
«Сердце русского солдата»: в Госдуме напомнили о важности связи поколений
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 8 октября: где сбои в России
Рецепты традиционной белорусской кухни: вкусно и по-домашнему
Дерилово, Купянск, Покровск: хорошие и плохие новости фронта СВО 8 октября
Бывший главком ВСУ начал собирать сторонников перед президентскими выборами
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.