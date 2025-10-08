Осень за окном — пеку яблочные завитки. Нежные булочки для завтрака: тают во рту и манят ароматом!

Яблочные завитки — это не просто выпечка, а настоящее маленькое чудо на вашей кухне. Они выглядят так эффектно, что гости наверняка решат, будто вы провели у плиты полдня, хотя на самом деле их приготовление не отнимет у вас много сил. Эти булочки сочетают в себе нежнейшее тесто, сочную яблочную начинку с ароматом корицы и тот самый уютный вид, который вызывает улыбку. Это идеальный вариант для воскресного завтрака или внезапного визита дорогих гостей.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 400 грамм муки, 200 грамм холодного сливочного масла или маргарина, 100 грамм сахара, 3 яичных желтка и 1-2 столовые ложки сметаны. Для начинки возьмите 3-4 крупных яблока, столовую ложку крахмала (чтобы сок не вытекал), сахар и корицу по вашему вкусу. Сначала приготовьте тесто: смешайте муку с размягченным маслом, добавьте сахар, желтки и сметану. Замесите однородное, пластичное тесто и дайте ему немного отдохнуть. Яблоки очистите от кожуры, натрите на крупной терке и хорошо отожмите лишний сок. Смешайте их с сахаром, крахмалом и корицей. Тесто раскатайте в тонкий пласт. Если хотите классические завитки, как на фото, распределите начинку по всему пласту и сверните его в тугой рулет, который затем нарежьте на порционные кусочки толщиной 3-4 см. Если вам по душе отдельные булочки-корзинки, раскатайте тесто потоньше, нарежьте на кружки, выложите в центр каждого по ложке начинки и защипните края, формируя аккуратные «мешочки». Выложите заготовки на противень и выпекайте в разогретой до 180°C духовке около 25-30 минут до золотистого цвета. Готовые завитки можно посыпать сахарной пудрой.

