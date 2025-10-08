В ноябре 2025 года в Польше будет запущена пилотная программа всеобщей военной подготовки, передает RMF FM. Минобороны республики до конца года подготовит к службе несколько тысяч человек, а в следующем — 30 тыс.

По данным радиостанции, участники программы смогут самостоятельно определить продолжительность и место прохождения курса, который может длиться от одного до 30 дней. У них также будет возможность выбрать между изучением гражданской обороны и освоением военной специальности. Отмечается, что программа подготовки включает обучение управлению беспилотными летательными аппаратами, навыки стрельбы и военную медицину. После завершения курса доброволец примет военную присягу и станет резервистом.

На сегодняшний день численность польской армии составляет более 200 тыс. человек. Власти страны намерены увеличить этот показатель до 300 тыс.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил о росте русофобии в Польше, связав это с историческим соперничеством между Россией и Польшей. Он отметил, что Польша, помня о своем поражении в борьбе за лидерство в Восточной Европе, пропитана духом русофобии на несколько поколений.