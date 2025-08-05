На Украине предложили ввести военную подготовку с детского сада Экс-депутат Рады Швайка предложил ввести военную подготовку с детского сада

На Украине необходимо ввести военную подготовку для мальчиков и девочек уже с детского сада, заявил в интервью YouTube-каналу «Суперпозиция» бывший депутат Верховной рады, замначальника рекрутингового центра сил территориальной обороны вооруженных сил страны Игорь Швайка. Он прокомментировал законопроект, распространяющий такую подготовку на школьников.

По большому счету ее нужно опускать на уровень детского сада. И наши дети, украинцы и украинки, с пяти лет, условно говоря, будут готовиться защищать свою страну, — сказал Швайка.

Что касается закона о введении основ военной подготовки с 14 лет, экс-депутат назвал его «очень хорошим». Швайка выразил надежду, что уже скоро проект станет настоящим законом.

Ранее источник в силовых структурах обратил внимание, что президент Украины Владимир Зеленский вручает госнаграды тыловикам и штабным служащим армии вместо боевых офицеров. Утверждается, что таким образом глава государства подрывает морально-психологическое состояние войск.