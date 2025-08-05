Зеленского поймали на подрыве морально-психологического состояния ВСУ Зеленский вручает госнаграды тыловикам и штабным служащим ВСУ вместо офицеров

Президент Украины Владимир Зеленский вручает госнаграды тыловикам и штабным служащим ВСУ вместо боевых офицеров, пишет РИА Новости. В силовых структурах агентству рассказали, что глава государства тем самым подрывает морально-психологическое состояние армии.

Отмечается снижение уровня морально-психологического состояния на фоне вручения Зеленским государственных наград военнослужащим штаба и тыловикам вместо боевых офицеров и сержантов, — уточнил собеседник агентства.

По данным силовиков, в Липцах на Харьковском направлении противник выводит подразделения 92-й штурмовой бригады. Делается это для восстановления боеспособности ВСУ.

Ранее Зеленский впервые прокомментировал массовые протесты в Виннице. Там местные жительницы пытались освободить около 100 мужчин, которых задержали сотрудники ТЦК (аналог военкомата на Украине). В видеообращении президент заявил, что инцидент «подпортил картину».

Бывший лидер партии ОПЗЖ Виктор Медведчук предрек Зеленскому народный трибунал. По его словам, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура уже готовят материалы для процесса.