Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 августа 2025 в 10:27

Зеленского поймали на подрыве морально-психологического состояния ВСУ

Зеленский вручает госнаграды тыловикам и штабным служащим ВСУ вместо офицеров

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM

Президент Украины Владимир Зеленский вручает госнаграды тыловикам и штабным служащим ВСУ вместо боевых офицеров, пишет РИА Новости. В силовых структурах агентству рассказали, что глава государства тем самым подрывает морально-психологическое состояние армии.

Отмечается снижение уровня морально-психологического состояния на фоне вручения Зеленским государственных наград военнослужащим штаба и тыловикам вместо боевых офицеров и сержантов, — уточнил собеседник агентства.

По данным силовиков, в Липцах на Харьковском направлении противник выводит подразделения 92-й штурмовой бригады. Делается это для восстановления боеспособности ВСУ.

Ранее Зеленский впервые прокомментировал массовые протесты в Виннице. Там местные жительницы пытались освободить около 100 мужчин, которых задержали сотрудники ТЦК (аналог военкомата на Украине). В видеообращении президент заявил, что инцидент «подпортил картину».

Бывший лидер партии ОПЗЖ Виктор Медведчук предрек Зеленскому народный трибунал. По его словам, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура уже готовят материалы для процесса.

Владимир Зеленский
Украина
награды
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Сети появилась карта продвижения ВС России в Днепропетровской области
В Чечне усилили борьбу с фейками в соцсетях
Разбившего голову туриста эвакуировали с горы Белуха на вертолете Ми-8
Пьяный россиянин угнал машину бабушки, пока она лежала в реанимации
ВСУ обстреляли из HIMARS химический завод в Горловке
Известный актер из фильма «Солнечный удар» скончался перед днем рождения
Самый толстый россиянин может умереть в Нижнем Новгороде
Булгур с курицей в сливочном соусе: быстрый ужин за 30 минут
Россиянина похитили за отказ отдать 2,3 млн рублей
Манул Молния стал Борисом и сменил место прописки
«Думал, фейерверк»: юношу убили из купленного у бойца СВО оружия
«Кульминация репрессий режима»: в МИД РФ отреагировали на приговор Гуцул
Рогов рассказал, чем обернутся для Зеленского потери в Сумской области
Аналитик заявил о создании ВСУ рекламного женского подразделения
Экономист назвал последствия переезда госкомпаний из Москвы в регионы
Трамп похвастался, как в НАТО работают по его указке
Раскрыто число пострадавших в ДТП с маршруткой в Дагестане
Украинский дрон атаковал коммунальщиков в ЛНР
«Будут платить»: Трамп пригрозил ЕС новым повышением пошлин
Суд вынес вердикт в отношении рэпера Тимати
Дальше
Самое популярное
Посейте в августе и забудьте: этот многолетник взойдет без вашей помощи
Общество

Посейте в августе и забудьте: этот многолетник взойдет без вашей помощи

Запеканка из кабачков по-турецки! Это блюдо спасает и на завтрак, и на ужин
Общество

Запеканка из кабачков по-турецки! Это блюдо спасает и на завтрак, и на ужин

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа
Россия

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.