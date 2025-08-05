Зеленский впервые высказался о резонансном событии в Виннице Зеленский: бунт женщин в Виннице из-за действий ТЦК подпортил общую картину

Президент Украины Владимир Зеленский впервые отреагировал на массовые протесты в Виннице, где местные жительницы пытались освободить около ста мужчин, задержанных сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК). В своем видеообращении он признал, что инцидент «подпортил картину».

В Виннице мне подпортили картину <...>, но удалось все по-тихому замять, — заявил Зеленский в соцсетях.

Протесты начались вечером 1 августа, когда десятки женщин попытались прорваться к задержанным родственникам. Конфликт продолжался до ночи 2 августа и завершился разгоном демонстрантов силовиками.

Ранее французский политик Флориан Филиппо обратил внимание, что украинцы вышли на протесты в Виннице не только ради освобождения молодых людей, но и против Зеленского и продолжения конфликта. Он призвал Париж отказаться от дальнейшей поддержки Киева.

До этого стало известно, что на Украине, несмотря на действующее военное положение, участились антиправительственные выступления. За последнюю неделю прошли уже две крупные акции протеста. Основными причинами митингов стали рост коррупции и нарушения прав военнослужащих.