Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 августа 2025 в 07:50

Зеленский впервые высказался о резонансном событии в Виннице

Зеленский: бунт женщин в Виннице из-за действий ТЦК подпортил общую картину

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Eric Lalmand/Belga News Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский впервые отреагировал на массовые протесты в Виннице, где местные жительницы пытались освободить около ста мужчин, задержанных сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК). В своем видеообращении он признал, что инцидент «подпортил картину».

В Виннице мне подпортили картину <...>, но удалось все по-тихому замять, — заявил Зеленский в соцсетях.

Протесты начались вечером 1 августа, когда десятки женщин попытались прорваться к задержанным родственникам. Конфликт продолжался до ночи 2 августа и завершился разгоном демонстрантов силовиками.

Ранее французский политик Флориан Филиппо обратил внимание, что украинцы вышли на протесты в Виннице не только ради освобождения молодых людей, но и против Зеленского и продолжения конфликта. Он призвал Париж отказаться от дальнейшей поддержки Киева.

До этого стало известно, что на Украине, несмотря на действующее военное положение, участились антиправительственные выступления. За последнюю неделю прошли уже две крупные акции протеста. Основными причинами митингов стали рост коррупции и нарушения прав военнослужащих.

Винница
Владимир Зеленский
протесты
мобилизация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Чечне усилили борьбу с фейками в соцсетях
Разбившего голову туриста эвакуировали с горы Белуха на вертолете Ми-8
Пьяный россиянин угнал машину бабушки, пока она лежала в реанимации
ВСУ обстреляли из HIMARS химический завод в Горловке
Известный актер из фильма «Солнечный удар» скончался перед днем рождения
Самый толстый россиянин может умереть в Нижнем Новгороде
Булгур с курицей в сливочном соусе: быстрый ужин за 30 минут
Россиянина похитили за отказ отдать 2,3 млн рублей
Манул Молния стал Борисом и сменил место прописки
«Думал, фейерверк»: юношу убили из купленного у бойца СВО оружия
«Кульминация репрессий режима»: в МИД РФ отреагировали на приговор Гуцул
Рогов рассказал, чем обернутся для Зеленского потери в Сумской области
Аналитик заявил о создании ВСУ рекламного женского подразделения
Экономист назвал последствия переезда госкомпаний из Москвы в регионы
Трамп похвастался, как в НАТО работают по его указке
Раскрыто число пострадавших в ДТП с маршруткой в Дагестане
Украинский дрон атаковал коммунальщиков в ЛНР
«Будут платить»: Трамп пригрозил ЕС новым повышением пошлин
Суд вынес вердикт в отношении рэпера Тимати
«Это блеф»: энергетик о противоречивых угрозах Трампа снизить цену на нефть
Дальше
Самое популярное
Посейте в августе и забудьте: этот многолетник взойдет без вашей помощи
Общество

Посейте в августе и забудьте: этот многолетник взойдет без вашей помощи

Запеканка из кабачков по-турецки! Это блюдо спасает и на завтрак, и на ужин
Общество

Запеканка из кабачков по-турецки! Это блюдо спасает и на завтрак, и на ужин

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа
Россия

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.