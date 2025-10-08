Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 12:37

Подросток надругался над третьеклассником и разослал видео по школе

Подросток надругался над младшеклассником в городе Катав-Ивановск

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ученик седьмого класса города Катав-Ивановск надругался над девятилетним мальчиком, сообщает «КП — Челябинск». Ведь процесс сексуального насилия он снял на камеру и разослал другим ученикам школы. Кадры увидела педагог и обратилась в полицию.

Против семиклассника возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия. Известно, что оба мальчика воспитываются в неполных семьях.

Ранее в психбольнице в Краснодаре изнасиловали малолетнего мальчика. Сделал это другой пациент учреждения. СК уже завершил проверку психбольницы, и подозреваемый сам признался правоохранителям в изнасиловании.

Тем временем в Свердловской области ведутся поиски двух мужчин, которые признаны судом виновными в изнасиловании 15-летней школьницы. Накануне они получили 11,5 и 10 лет лишения свободы, но на оглашение приговора не явились — у них была подписка о невыезде.

До этого 45-летний мужчина из Средней Азии лишился российского паспорта после приговора по делу о сексуальных домогательствах к несовершеннолетним. Суд приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.

насилие
уголовные дела
школы
происшествия
