06 октября 2025 в 13:22

В психбольнице подросток надругался над малолетним ребенком

В Краснодаре пациент психбольницы надругался над 11-летним соседом по палате

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Малолетнего мальчика, находящегося в психбольнице в Краснодаре, изнасиловал другой пациент учреждения, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости». Мать одного из пациентов утверждает, что 4 октября приехала навещать сына и тот пожаловался на соседа по палате, который принудил к сексуальной связи 11-летнего мальчика.

Также, по словам ее сына, несколько подростков «писали на голову» пострадавшему и пачкали фекалиями его полотенца. Обеспокоенная мать обсудила рассказ сына с персоналом. Представители больницы заверили ее, что мальчики «просто баловались».

Собеседница канала сообщила, что Следственный комитет уже завершил проверку психбольницы и подозреваемый сам признался правоохранителям в изнасиловании. Официальной информации на данный момент нет. Руководство больницы заявило, что они первые обратились в правоохранительные органы, но, по данным женщины, 17-летнего насильника выписали, чтобы «замять ситуацию».

Ранее в Тюмени группа подростков избила сверстника из-за предполагаемого изнасилования 15-летней девочки. Расправу сняли на камеру и залили видео в соцсети: на нем видно, как несколько юношей и девушек окружили 18-летнего молодого человека. После избиения толпой его заставили извиняться, стоя на коленях.

психбольницы
изнасилования
Краснодар
дети
сексуальное насилие
