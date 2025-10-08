Пирог из яблок променяли на эту вкусноту — фарширую клюквой с творогом и в духовку

Яблоки, фаршированные творогом и клюквой, представляют собой легкий и полезный десерт, который готовится быстро и просто. Это сочетание отличается нежностью творожной начинки и кисло-сладким вкусом яблок с клюквой. Блюдо подходит для детского питания и тех, кто следит за своим рационом.

Для приготовления потребуется: 4 крупных яблока, 200 г творога, 50 г клюквы, 1 яйцо, 2 ст. л. меда или сахара, корица по вкусу. Яблоки моют, срезают верхушку и аккуратно удаляют сердцевину. Творог смешивают с яйцом, клюквой и медом. Полученной массой наполняют яблоки, сверху посыпают корицей. Выкладывают в форму для запекания, на дно которой наливают немного воды. Запекают при 180 градусах 15–20 минут до мягкости яблок. Секрет успеха заключается в выборе кисло-сладких сортов яблок — они лучше сохраняют форму при запекании. Подают десерт теплым или охлажденным, поливая медом или сиропом.

