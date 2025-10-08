Вкусный и полезный: апельсиновый секрет морковного кекса, который едят все дети

Морковный кекс с апельсиновой глазурью представляет собой полезную альтернативу традиционным десертам. Это сочетание отличается нежной текстурой и естественной сладостью моркови, дополненной цитрусовыми нотками. Десерт содержит полезные пищевые волокна и витамины, что делает его подходящим для детского питания.

Для приготовления потребуется: 200 г тертой моркови, 150 г муки, 2 яйца, 100 мл растительного масла, 80 г меда или кленового сиропа, 1 ч. л. разрыхлителя, корица; для глазури: 100 г творожного сыра, 2 ст. л. апельсинового сока, цедра половины апельсина. Морковь трут на мелкой терке. Яйца взбивают с медом и маслом, добавляют морковь, затем муку с разрыхлителем и корицей. Выпекают при 180 градусах 25–30 минут. Для глазури смешивают творожный сыр с соком и цедрой. Секрет успеха заключается в использовании мелко тертой моркови — она равномерно распределяется в тесте и делает его сочным. Готовый остывший кекс покрывают глазурью.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.