28 октября 2025 в 15:55

Здание около метро «Кожуховская» вспыхнуло в Москве

Административное здание загорелось на юго-востоке Москвы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Во вторник, 28 октября, в Москве загорелось здание около метро «Кожуховская», сообщили в пресс-службе МЧС столицы. По предварительным данным, огонь вспыхнул на третьем этаже дома на улице Угрешской.

На месте работают спасатели и пожарные. Сведений о пострадавших не поступало. Судя по кадрам с места происшествия, около здания образовалось много дыма, открытое пламя полыхает на последнем этаже.

Ранее пожар произошел в административном здании в поселке Большое Мурашкино в Нижегородской области. Возгорание возникло в помещении, где расположен магазин Fix Price, и охватило 700 квадратных метров. Обрушились перекрытия между цоколем и первым этажом здания, а пламя перекинулось на крышу. Позже огонь перекинулся на объект культурного наследия.

До этого в поселке Маслянино Новосибирской области во время пожара в частном доме погибла семилетняя девочка. По словам матери, причиной смерти стало отравление угарным газом. Причиной пожара могла стать детская шалость, однако семья погибшей заявила, что к трагедии привела старая алюминиевая проводка.

