Семья подсела на эту вкуснятину. Тыква по-турецки кабак татлысы — очень вкусно, просто и необычно

Турецкая кухня известна своими изысканными сладостями, и кабак татлысы занимает среди них особое место. Этот десерт из тыквы, приготовленной в сиропе, покоряет нежной текстурой, напоминающей мармелад, и идеальным балансом сладости. В отличие от европейских десертов, здесь тыква не маскируется, а раскрывает свой естественный вкус, который усиливается ароматным сиропом с лимоном и пряностями. Блюдо получается легким, не приторным и удивительно гармоничным. Его часто подают с греческим йогуртом или каймаком, что создает восхитительный контраст температур и текстур.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг тыквы (мускатных сортов), 2 стакана сахара, стакан воды, лимон, 2-3 гвоздики, щепотка корицы. Тыкву очистите от кожуры и семян, нарежьте крупными кубиками 4-5 см. В сотейнике смешайте сахар, воду, сок половины лимона, гвоздику и корицу. Доведите до кипения. В глубокую огнеупорную форму плотно выложите тыкву кожурой вниз. Залейте горячим сиропом. Накройте фольгой и запекайте при 180 °C 40–50 минут до мягкости тыквы. Затем снимите фольгу и верните в духовку еще на 10–15 минут для карамелизации. Охладите до комнатной температуры. Подавайте, полив сиропом и посыпав грецкими орехами.

