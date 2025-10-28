Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
28 октября 2025 в 16:16

Семья подсела на эту вкуснятину. Тыква по-турецки кабак татлысы — очень вкусно, просто и необычно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Турецкая кухня известна своими изысканными сладостями, и кабак татлысы занимает среди них особое место. Этот десерт из тыквы, приготовленной в сиропе, покоряет нежной текстурой, напоминающей мармелад, и идеальным балансом сладости. В отличие от европейских десертов, здесь тыква не маскируется, а раскрывает свой естественный вкус, который усиливается ароматным сиропом с лимоном и пряностями. Блюдо получается легким, не приторным и удивительно гармоничным. Его часто подают с греческим йогуртом или каймаком, что создает восхитительный контраст температур и текстур.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг тыквы (мускатных сортов), 2 стакана сахара, стакан воды, лимон, 2-3 гвоздики, щепотка корицы. Тыкву очистите от кожуры и семян, нарежьте крупными кубиками 4-5 см. В сотейнике смешайте сахар, воду, сок половины лимона, гвоздику и корицу. Доведите до кипения. В глубокую огнеупорную форму плотно выложите тыкву кожурой вниз. Залейте горячим сиропом. Накройте фольгой и запекайте при 180 °C 40–50 минут до мягкости тыквы. Затем снимите фольгу и верните в духовку еще на 10–15 минут для карамелизации. Охладите до комнатной температуры. Подавайте, полив сиропом и посыпав грецкими орехами.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из четырех ингредиентов.

Читайте также
Квашеная капуста по‑немецки: обалденный рецепт от немецких хозяек, 1 ингредиент — и получается шедевр
Общество
Квашеная капуста по‑немецки: обалденный рецепт от немецких хозяек, 1 ингредиент — и получается шедевр
Кулинарный лайфхак от шеф-поваров: как узнать, готова ли сковорода к жарке, без градусника
Общество
Кулинарный лайфхак от шеф-поваров: как узнать, готова ли сковорода к жарке, без градусника
Курицу больше не жарю. Сочная пастрома из куриной грудки. Вместо колбасы на бутерброды — вкусно и просто
Общество
Курицу больше не жарю. Сочная пастрома из куриной грудки. Вместо колбасы на бутерброды — вкусно и просто
В сезон тыквы пеку двойную порцию. Нежное рассыпчатое печенье — всего 6 ингредиентов, а какая вкуснота!
Общество
В сезон тыквы пеку двойную порцию. Нежное рассыпчатое печенье — всего 6 ингредиентов, а какая вкуснота!
Тыква, яйцо и горстка манки — пеку сочный манник с тыквой. Нежный, влажный пирог готовится почти сам
Общество
Тыква, яйцо и горстка манки — пеку сочный манник с тыквой. Нежный, влажный пирог готовится почти сам
рецепты
кулинария
тыква
десерты
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Марий Эл осудили женщину за попытку сжечь знакомую заживо
Экс-депутат Рады высказался о возможном заговоре против Зеленского
В Госдуме ответили на призыв Туска бить по российским объектам в Европе
«Он стоял без трусов»: как пикапер ответит за домогательства на свиданиях?
В Германии прошла массовая акция против солиста Rammstein
Маск планирует отправить все знания человечества в космос
«Она будет платить»: звезда «Папиных дочек» о долгах по алиментам
В стране ЕС закрывали аэропорт из-за неизвестного беспилотника
Аршавин раскрыл, в каком клубе хотел бы видеть Захаряна
Экс-депутат Верховной рады раскрыл уровень реальной коррупции в ВСУ
Адвокат рассказал, почему Джиган не явился в суд на заседание по разводу
В Китае оценили последствия от испытания «Буревестника»
В России оценили идею ввести шведский стол в школах
Сезонные тенденции в домашнем текстиле: что будет модно в будущем сезоне
Сытный ужин для всей семьи: запеканка с британским настроением у вас дома
В Китае высказались, как надо заканчивать украинский кризис
Зеленский определил условие для трехсторонних переговоров по Украине
Google посчитал Елену Зеленскую «женой придурка»
Таиланд столкнулся с неожиданным дефицитом после смерти королевы
Обвиненный в насилии актер «Папиных дочек» высказался о шоу «Пусть говорят»
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.