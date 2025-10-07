Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Десерт за 3 минуты: готовим магкейк в микроволновке когда очень хочется сладкого

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Магкейк в микроволновке представляет собой быстрый десерт для одного человека, который готовится без использования духовки. Это блюдо отличается нежной текстурой и возможностью варьировать начинку по своему вкусу. Приготовление занимает минимальное время и не требует специальных кулинарных навыков.

Для приготовления потребуется: 7 ст. л. овсяных хлопьев, 8 ст. л. молока, 1 яйцо, 0,5 ч. л. разрыхлителя, подсластитель по вкусу, 1 ст. л. какао; для начинки: 200 г творога, 50 г молока, подсластитель, 50 г клубники. Овсяные хлопья измельчают в муку. Смешивают все ингредиенты для теста блендером до однородности. Выливают в форму и готовят в микроволновке 2-3 минуты на максимальной мощности. Для начинки творог смешивают с молоком и подсластителем. Готовый корж разрезают пополам и промазывают творожной начинкой с кусочками клубники. Время приготовления может отличаться в зависимости от мощности микроволновой печи.

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.

Дмитрий Демичев
Д. Демичев
