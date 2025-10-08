Бывший соратник Зеленского потерял близкого человека Арестович развелся с супругой после 10 лет брака

Бывший советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович официально расторг брак со своей супругой Анастасией после почти 10 лет совместной жизни. Информация о разводе подтверждается данными Единого государственного реестра судебных решений Украины, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Инициатором прекращения брачных отношений выступила супруга политика. Она подала соответствующее заявление в судебные органы. Согласно материалам дела, рассмотрение иска проходило в Соломенском районном суде города Киева.

В обоснование своих требований Анастасия Арестович указала, что семейные отношения носят формальный характер, супруги имеют различные взгляды на ведение совместного хозяйства и проживают раздельно. Бывший советник президента Зеленского не возражал против расторжения брака, что было учтено судом при вынесении окончательного решения.

Истец через своего представителя обратилась в Соломенский районный суд города Киева с иском к ответчику, где просит суд расторгнуть брак, зарегистрированный 15 декабря 2015 отделом государственной регистрации актов гражданского состояния Печерского районного управления юстиции в Киеве, — указано в сообщении.

Суд установил, что между супругами утрачено взаимопонимание, а дальнейшее сохранение брака противоречит их интересам. Бракоразводный процесс стал для Арестовича уже третьим по счету. От этого брака у бывших супругов остался общий несовершеннолетний сын Александр.

До этого стало известно, что Арестович дал интервью российской журналистке Ксении Собчак. Он заявил, что на месте украинского лидера отдал бы России четыре области и Крым. По его мнению, также стоит ввести демилитаризованную зону по тому же принципу, как это было сделано между Северной и Южной Кореей.