Что едят чехи в праздники и будни? Готовим говяжью вырезку по-новому

Чешская свичкова — это одно из самых известных блюд национальной кухни, которое покорило сердца гурманов по всему миру. Нежная говяжья вырезка в ароматном сливочном соусе, поданная с кнедликами и брусничным вареньем, создает идеальное сочетание вкусов. Приготовить её дома проще, чем кажется.

Секрет настоящей чешской свичковы — в медленном тушении мяса с овощами и специями. Говядину (лопатка или вырезка — 800 г) маринуют в течение суток с луком (репчатый — 1 шт.), морковью (1 шт.), сельдереем, лавровым листом (2 шт.) и перцем (душистый— 5 горошин). Затем ее запекают, а из овощей готовят насыщенный соус с добавлением сливок, горчицы и муки. Подавать блюдо принято с пшеничными кнедликами, которые впитывают ароматный соус. Украшением служат долька лимона и ложка кисло-сладкого варенья.

Подавать чешскую свичкову лучше сразу после приготовления. Кнедлики впитывают густой соус, делая блюдо особенно уютным. Это идеальный вариант для семейного ужина или праздничного стола. Попробуйте — и ваша кухня на время превратится в уютную пражскую тратторию.

