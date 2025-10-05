Клуб «Валдай»
05 октября 2025 в 10:00

Французский салат нисуаз за 20 минут: быстрый рецепт вкусного обеда

Французский салат нисуаз за 20 минут: быстрый рецепт вкусного обеда Французский салат нисуаз за 20 минут: быстрый рецепт вкусного обеда Фото: Shutterstock/FOTODOM

Французский салат нисуаз — одно из самых простых и красивых блюд, которое идеально впишется в домашнее меню и не потребует спешки. Его можно назвать летом на тарелке: свежесть, цвет и насыщенный вкус в каждой детали. Вот ваш рецепт французского салата нисуаз с точными пропорциями, чтобы легко ориентироваться у плиты.

Нисуаз — это блюдо, которое легко собирается слоями и красиво смотрится на большом блюде. Все овощи и зелень промыть, обсушить и аккуратно нарезать. Стручковую фасоль (150–200 г) и картофель (2-3 шт. средних ) отварить до мягкости (фасоль 4–5 минут в кипящей воде, картофель — 10–12 минут), яйца (2-3 шт.) на 7–8 минут, затем охладить и нарезать ломтиками. Тунец (консервированный в собственном соку — 150 г) разобрать на крупные кусочки вилкой.

На сервировочное блюдо выложить зелень (латук, айсберг или руколу — 80–100 г), затем картофель, фасоль, помидоры (черри — 8 штук), лук (красный — 30–40 г), огурец (1 шт.), яйца, маслины (или оливки без косточек — 10–12 штук) и кусочки тунца. Украсить зеленью, полить соусом и подавать к столу.

Для заправки: оливковое масло — 40–50 мл, лимонный сок — 10 мл, дижонская горчица — 1 ч. л., соль, перец по вкусу. В классическом варианте могут присутствовать анчоусы (30–40 г) и каперсы, но это необязательно для домашней версии. Французский салат нисуаз — возможность устроить пикник на домашней кухне и не перегрузить себя сложными процессами.

Ранее мы делились с вами рецептом немецких кренделей.

