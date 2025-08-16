Готовлю эту горчицу из яблок — лучше любого соуса: к мясу и не только!

Готовлю эту горчицу из яблок — лучше любого соуса: к мясу и не только!

Хотите приготовить необычную и вкусную горчицу? Яблочная горчица — это идеальное сочетание сладости и остроты!

Для приготовления возьмите 1 кг яблок, очистите их от кожуры и семян, нарежьте кубиками. В кастрюле смешайте яблоки с 300 г сахара, 200 мл воды и 240 мл белого винного уксуса. Доведите до кипения и варите 20 минут до мягкости яблок.

Добавьте 42 г дижонской горчицы и 2 г агар-агара, тщательно перемешайте. Проварите еще 5 минут, затем измельчите блендером до однородной массы. Горячую горчицу разлейте по стерильным банкам и закатайте. Храните в прохладном месте до 6 месяцев.

Эта горчица идеально подходит к мясным блюдам, сырам или просто к хлебу. Попробуйте добавить в рецепт немного корицы или мускатного ореха для еще более интересного вкуса!

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.