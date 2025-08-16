Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
16 августа 2025 в 17:36

Готовлю эту горчицу из яблок — лучше любого соуса: к мясу и не только!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хотите приготовить необычную и вкусную горчицу? Яблочная горчица — это идеальное сочетание сладости и остроты!

Для приготовления возьмите 1 кг яблок, очистите их от кожуры и семян, нарежьте кубиками. В кастрюле смешайте яблоки с 300 г сахара, 200 мл воды и 240 мл белого винного уксуса. Доведите до кипения и варите 20 минут до мягкости яблок.

Добавьте 42 г дижонской горчицы и 2 г агар-агара, тщательно перемешайте. Проварите еще 5 минут, затем измельчите блендером до однородной массы. Горячую горчицу разлейте по стерильным банкам и закатайте. Храните в прохладном месте до 6 месяцев.

Эта горчица идеально подходит к мясным блюдам, сырам или просто к хлебу. Попробуйте добавить в рецепт немного корицы или мускатного ореха для еще более интересного вкуса!

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.

еда
рецепты
яблоки
горчица
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Клубнично-яблочная симфония: повидло, которое украдет ваше сердце
В Швеции раскрыли, что ждет Евросоюз при отказе от условий России и США
«Разговор был откровенным»: Путин раскрыл детали встречи с Трампом в США
В Европе заговорили о решающей фазе в игре за будущее Украины
Путин поделился впечатлениями от саммита с Трампом на Аляске
Путин заявил, что Россия хочет как можно скорее прекратить бои на Украине
Обычные вяленые томаты покажутся пресными: готовлю со сливой по-японски
После возвращения из США Путин рассказал все элитам
Священник раскрыл значение икон, которые Путин подарил на Аляске
SHAMAN выступил перед Ким Чен Ыном в КНДР
На Западе заявили о вере в Трампа в одно намерение Путина
В США раскрыли, какой план Путина по Украине поддержал Трамп на Аляске
Семьям погибших на заводе в Рязанской области выплатят по 1,5 млн рублей
Диетолог раскрыла, как узнать о проблемах со здоровьем по налету на языке
Сотрудники ТЦК попытались мобилизовать мужчину и поплатились за это
Микроавтобус перевернулся на петербургской дамбе и создал затор
На Курилах зафиксировали мощное землетрясение
Мужчина попытался сделать селфи с гремучей змеей и умер от укуса
Зеленского сравнили с проигравшим в казино игроком
Коц рассудил, кто может размещать военные силы на Украине
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.