08 октября 2025 в 07:17

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 8 октября: инфографика

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

В ночь на 8 октября Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 53 дрона противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 7 октября текущего года до 07:00 мск 8 октября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 28 БПЛА — над территорией Белгородской области, 11 БПЛА — над территорией Воронежской области, шесть БПЛА — над территорией Ростовской области, по два БПЛА — над территориями Брянской и Курской областей и по одному БПЛА — над территориями Липецкой, Тамбовской, Смоленской и Нижегородской областей», — говорится в сообщении.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

БПЛА
атаки
ВСУ
ПВО
регионы
Россия
