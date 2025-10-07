Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 19:11

Рецепт подсмотрела у турецкой хозяйки! Тава-кебаб — обалденно вкусное и простое блюдо на ужин

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Тава-кебаб — это очень сочное и ароматное блюдо турецкой кухни, которое понравится всем, кто любит мясо и запеченные овощи. По сути, это нежные котлетки из мясного фарша, которые готовятся в духовке вместе с гарниром из баклажанов, сладкого перца и помидоров. Главное преимущество в том, что мясо и гарнир готовятся одновременно на одном противне, что экономит массу времени и усилий на мытье посуды. Блюдо получается самодостаточным, сытным и невероятно ароматным, ведь все соки от мяса и овощей остаются в форме, создавая потрясающий вкус.

Для приготовления вам понадобится: для фарша — 500 г мясного фарша (баранина или говядина), 1 луковица, соль, черный молотый перец, 1 ч. л. молотой зиры и 1 ч. л. молотой паприки . Для овощного гарнира — 1 баклажан, 2 сладких перца, 2 помидора и 2-3 ст. л. растительного масла . Лук нужно мелко нарезать или натереть и тщательно смешать с фаршем и всеми специями. Мокрыми руками сформируйте из фарша небольшие продолговатые котлетки. Овощи вымойте и нарежьте баклажаны и перцы крупными кусками, помидоры — дольками. Выложите котлетки и овощи в жаропрочную форму, сбрызнутую маслом, слегка посолите овощи. Запекайте в разогретой до 200 градусов духовке около 25-30 минут, пока мясо не пропечется, а овощи не станут мягкими и слегка подрумяненными. Подавайте блюдо горячим, посыпав свежей зеленью.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.

