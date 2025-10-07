Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 15:52

Такую тыкву уплетают на ура — набиваю внутрь эту начинку и через 40 минут едим шикарное блюдо

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Тыква с мясной начинкой представляет собой сытное и ароматное блюдо для осеннего меню. Это сочетание отличается нежностью запеченной тыквы и насыщенным вкусом мясной начинки. Блюдо готовится в духовке и подается как самостоятельное основное блюдо.

Для приготовления потребуется: 800 г тыквы, 400 г говяжьего фарша, 1 луковица, 2-3 ст. л. зеленого лука, 1-2 зубчика чеснока, специи для мяса, соль, 200 г протертых томатов, 100 г сыра моцарелла. С тыквы срезают верхушку, удаляют семена, смазывают маслом, посыпают солью и запекают 40 минут при 190 градусах. Для начинки обжаривают лук, чеснок и специи, добавляют фарш, готовят 2-3 минуты и заливают томатами. Готовую начинку выкладывают в запеченную тыкву, сверху посыпают тертым сыром и запекают до расплавления сыра.

Ранее также сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные, и содержат всего 180 ккал на порцию.

еда
рецепты
тыквы
мясо
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
Такую тыкву уплетают на ура — набиваю внутрь эту начинку и через 40 минут едим шикарное блюдо Тыква с мясной начинкой представляет собой сытное и ароматное блюдо для осеннего меню. Это сочетание отличается нежностью запеченной тыквы и насыщенным вкусом мясной начинки. Блюдо готовится в духовке и подается как самостоятельное основное блюдо.
Для приготовления потребуется: 800 г тыквы, 400 г говяжьего фарша, 1 луковица, 2-3 ст. л. зеленого лука, 1-2 зубчика чеснока, специи для мяса, соль, 200 г протертых томатов, 100 г сыра моцарелла.
>
Тыкву разрезают пополам, удаляют семена, смазывают маслом, посыпают солью и запекают 40 минут при 190 градусах. Для начинки обжаривают лук, чеснок и специи, добавляют фарш, готовят 2-3 минуты и заливают томатами. Готовую начинку выкладывают в запеченную тыкву, сверху посыпают тертым сыром и запекают до расплавления сыра.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, чью сторону занял суд в деле Козловского и Бородина
«В Майями нет ТЦК»: Милонов дал повод для раздумий украинцам
Адвокат Жорин раскрыл, как можно уменьшить сумму по алиментам
Новороссийский «Черноморец» столкнулся с острым финансовым кризисом
Российские гимнастки поделились эмоциями после победы в Играх стран СНГ
В России резко упал спрос на новые «Москвичи»
Хирург предупредил, чем опасна постоянная ходьба на высоких каблуках
Эрдоган поздравил Путина с днем рождения
Нутрициолог раскрыл эффективное средство для снижения веса
Синоптик объяснил, почему эта зима будет холоднее прошлой
«Запад должен бояться РФ»: чем ответит Москва на поставки ВСУ «Томагавков»
В ГД высказались о запрете курьерам-мусульманам возить свинину и алкоголь
Москвичам рассказали, чего ждать от предстоящей зимы
Съели волки или убили браконьеры? Что случилось с семьей Усольцевых в тайге
В Кремле раскрыли, какие лидеры стран СНГ поздравили Путина
Флагманские Xiaomi 15T вышли в продажу на российский рынок
«В гости пришла подруга»: дочь Сухова о появлении у него двух женщин
Блогерш Митрошина объявила себя банкротом
«Жаркая дискуссия»: экс-нардеп об истинном смысле заявлений Меркель
Бестемьянова ответила, сможет ли Валиева вернуться на прежний уровень
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.