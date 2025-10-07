Такую тыкву уплетают на ура — набиваю внутрь эту начинку и через 40 минут едим шикарное блюдо

Тыква с мясной начинкой представляет собой сытное и ароматное блюдо для осеннего меню. Это сочетание отличается нежностью запеченной тыквы и насыщенным вкусом мясной начинки. Блюдо готовится в духовке и подается как самостоятельное основное блюдо.

Для приготовления потребуется: 800 г тыквы, 400 г говяжьего фарша, 1 луковица, 2-3 ст. л. зеленого лука, 1-2 зубчика чеснока, специи для мяса, соль, 200 г протертых томатов, 100 г сыра моцарелла. С тыквы срезают верхушку, удаляют семена, смазывают маслом, посыпают солью и запекают 40 минут при 190 градусах. Для начинки обжаривают лук, чеснок и специи, добавляют фарш, готовят 2-3 минуты и заливают томатами. Готовую начинку выкладывают в запеченную тыкву, сверху посыпают тертым сыром и запекают до расплавления сыра.

