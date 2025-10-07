Армянский суп бозбаш с бараниной. Вкусный и ароматный — такой подают в ресторанчике Еревана

Знаете, что меня всегда восхищает в кавказской кухне? Это умение создавать невероятно насыщенные и душевные блюда, которые с первой ложки согревают и душу, и тело. Классический армянский бозбаш — именно такой суп! Густой, ароматный, с нежнейшей бараниной и сытным нутом, он идеально подходит для семейного воскресного обеда.

Для приготовления вам понадобится: 800 г баранины (лучше на косточке), 2 л воды, 100 г нута, 4 небольшие картофелины, 1 крупная луковица, 1 болгарский перец, 2 спелых помидора, 2 ст. л. томатной пасты, соль, перец и смесь сушеных трав (чабер, базилик, мята). Нут заранее замочите на 8-10 часов в холодной воде. Баранину промойте, залейте холодной водой и доведите до кипения. Снимите пену, убавьте огонь и варите бульон 1,5 часа. Затем добавьте замоченный и промытый нут и готовьте еще 30 минут. Лук нарежьте кубиками, болгарский перец соломкой, помидоры очистите от кожицы и измельчите. Картофель нарежьте крупными кусками. Обжарьте лук до прозрачности, добавьте перец и готовьте 5 минут. Положите томатную пасту и помидоры, тушите 7-10 минут. Переложите зажарку в бульон, добавьте картофель и варите до мягкости картофеля. В конце добавьте специи и зелень, дайте настояться 20 минут под крышкой.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.