07 октября 2025 в 15:07

Идеальное мясо станет реальностью: шеф-повара раскрыли 4 секрета

Профессиональные повара знают, как приготовить сочное мясо без традиционных маринадов. Вместо длительного маринования они используют особые техники обработки, основанные на знании биохимии мышечных волокон.

Первый секрет — правильная нарезка. Режьте мясо поперек волокон: это укорачивает мышечные волокна и ускоряет их размягчение при готовке. Особенно эффективно для стейков.

Второй секрет — шоковая обработка. Опустите мясо в кипящую воду на пару минут: это запечатает соки внутри.

Третий секрет — резкое охлаждение после жарки. Температурный шок разрушает межволоконные связи и делает мясо мягче.

Четвертый секрет — готовка под прессом. Давление разрыхляет волокна, заменяя эффект длительного маринования. Идеально подходит для тушения крупных кусков.

Ранее сообщалось, что рис уже давно не экзотическое блюдо. Этот гарнир полюбился многим российским семьям. Однако не каждая хозяйка умеет готовить рассыпчатый рис, который так аппетитно смотрится на столе.

