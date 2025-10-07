Перепечи с мясом и грибами — ароматные открытые пирожки: удмуртский рецепт

Перепечи с мясом и грибами — ароматные открытые пирожки. Откройте для себя вкус настоящей удмуртской кухни! Это блюдо поражает своей универсальностью: в качестве начинки можно использовать мясо, грибы, овощи или даже сладкое варенье к чаю. Сегодня мы приготовим сытный вариант с мясным фаршем и жареными грибами, залитыми нежной омлетной смесью.
Ингредиенты для теста
- Мука — 4 стакана
- Яйца — 2 шт.
- Масло сливочное — 2 ст. л.
- Молоко — 1 стакан
- Сахар — 1 ст. л.
- Соль — 1/2 чайной ложки
Для начинки
- Мясной фарш — 400 г
- Грибы свежие — 300 г
- Лук репчатый — 1 шт.
Для заливки
- Молоко — 2/3 стакана
- Яйцо — 1 шт.
- Соль — по вкусу
Приготовление
- Смешаем просеянную муку с яйцами, растопленным сливочным маслом, тёплым молоком, сахаром и солью. Замесим однородное тесто и оставим его на 20-30 минут под полотенцем. Тем временем обжарим мясной фарш с мелко нарезанным луком до золотистого цвета, отдельно потушим нарезанные грибы с небольшим количеством масла.
- Из подготовленного теста сформируем небольшие лепешки, затем аккуратно защипнем края, создавая высокие бортики — именно они будут удерживать сочную начинку. Для омлетной заливки взобьём яйцо с молоком и щепоткой соли. На противень, смазанный маслом, выложим готовые формы из теста, наполним их мясной и грибной начинкой, сверху зальём омлетной смесью. Выпекаем в разогретой до 200°C духовке 20-25 минут до румяной корочки.
