Перепечи с мясом и грибами — ароматные открытые пирожки: удмуртский рецепт

Перепечи с мясом и грибами — ароматные открытые пирожки. Откройте для себя вкус настоящей удмуртской кухни! Это блюдо поражает своей универсальностью: в качестве начинки можно использовать мясо, грибы, овощи или даже сладкое варенье к чаю. Сегодня мы приготовим сытный вариант с мясным фаршем и жареными грибами, залитыми нежной омлетной смесью.

Ингредиенты для теста

Мука — 4 стакана

Яйца — 2 шт.

Масло сливочное — 2 ст. л.

Молоко — 1 стакан

Сахар — 1 ст. л.

Соль — 1/2 чайной ложки

Для начинки

Мясной фарш — 400 г

Грибы свежие — 300 г

Лук репчатый — 1 шт.

Для заливки

Молоко — 2/3 стакана

Яйцо — 1 шт.

Соль — по вкусу

Приготовление

Смешаем просеянную муку с яйцами, растопленным сливочным маслом, тёплым молоком, сахаром и солью. Замесим однородное тесто и оставим его на 20-30 минут под полотенцем. Тем временем обжарим мясной фарш с мелко нарезанным луком до золотистого цвета, отдельно потушим нарезанные грибы с небольшим количеством масла. Из подготовленного теста сформируем небольшие лепешки, затем аккуратно защипнем края, создавая высокие бортики — именно они будут удерживать сочную начинку. Для омлетной заливки взобьём яйцо с молоком и щепоткой соли. На противень, смазанный маслом, выложим готовые формы из теста, наполним их мясной и грибной начинкой, сверху зальём омлетной смесью. Выпекаем в разогретой до 200°C духовке 20-25 минут до румяной корочки.

