07 октября 2025 в 14:30

Перепечи с мясом и грибами — ароматные открытые пирожки: удмуртский рецепт

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Перепечи с мясом и грибами — ароматные открытые пирожки. Откройте для себя вкус настоящей удмуртской кухни! Это блюдо поражает своей универсальностью: в качестве начинки можно использовать мясо, грибы, овощи или даже сладкое варенье к чаю. Сегодня мы приготовим сытный вариант с мясным фаршем и жареными грибами, залитыми нежной омлетной смесью.

Ингредиенты для теста

  • Мука — 4 стакана
  • Яйца — 2 шт.
  • Масло сливочное — 2 ст. л.
  • Молоко — 1 стакан
  • Сахар — 1 ст. л.
  • Соль — 1/2 чайной ложки

Для начинки

  • Мясной фарш — 400 г
  • Грибы свежие — 300 г
  • Лук репчатый — 1 шт.

Для заливки

  • Молоко — 2/3 стакана
  • Яйцо — 1 шт.
  • Соль — по вкусу

Приготовление

  1. Смешаем просеянную муку с яйцами, растопленным сливочным маслом, тёплым молоком, сахаром и солью. Замесим однородное тесто и оставим его на 20-30 минут под полотенцем. Тем временем обжарим мясной фарш с мелко нарезанным луком до золотистого цвета, отдельно потушим нарезанные грибы с небольшим количеством масла.
  2. Из подготовленного теста сформируем небольшие лепешки, затем аккуратно защипнем края, создавая высокие бортики — именно они будут удерживать сочную начинку. Для омлетной заливки взобьём яйцо с молоком и щепоткой соли. На противень, смазанный маслом, выложим готовые формы из теста, наполним их мясной и грибной начинкой, сверху зальём омлетной смесью. Выпекаем в разогретой до 200°C духовке 20-25 минут до румяной корочки.

Ранее мы готовили рулетики из лаваша с копчёной курицей и морковчой. Идеальная закуска для любого случая.

пирожки
мясо
грибы
омлет
яйца
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
