Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 17:05

Два года войны с ХАМАС: кто из покинувших Россию звезд поддержал Израиль

Максим Виторган Максим Виторган Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уехавшие в Израиль российские артисты отметили двухлетие войны Израиля с палестинским движением ХАМАС. Что сказали об этом событии знаменитости из РФ и кто назвал Израиль своей новой родиной?

Что сказали о войне с ХАМАС Шац и Виторган

Экс-телеведущий Михаил Шац (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в блоге в соцсетях рассказал, что «стал евреем» 7 октября 2023 года, когда началась война с ХАМАС. В тот день, по словам артиста, он ощутил крепкую связь с тысячами предков, которых история разбросала по местечкам в Белоруссии и Польше.

Шац признался, что теперь он видит свою силу и надежду в этой нации, а также пожелал скорейшего наступления мира. Сейчас Шац живет в Тель-Авиве и зарабатывает редкими стендап-концертами в клубах.

Михаил Шац Михаил Шац Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

К словам бывшего телеведущего присоединился актер Анатолий Белый (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Он переехал в Израиль после начала СВО, оставив работу в МХТ. Сегодня Белый опубликовал фотографию горящей свечи, сообщив, что помнит этот трагический день. Ранее Белый признался, что за три года проживания с семьей в Израиле он понял: его будущее находится в этой стране, а любовь к ней сравнил с прорастанием растений. Белый также пообещал помогать Израилю.

Опубликовал пост в поддержку Израиля и актер Максим Виторган. В своем Telegram-канале он заявил, что не забудет зверств ХАМАС и выразил надежду на уничтожение движения.

Кто еще поддержал Израиль в войне с ХАМАС

Напомнил подписчикам о двухлетней годовщине войны в Израиле и переехавший туда Лева Би-2 (Егор Бортник, внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Он разместил пост, сообщив, что в результате нападения ХАМАС было убито 1195 израильтян, а еще 250 похищены. Ранее музыкант назвал хором полезных идиотов всех, кто требует от Израиля прекратить военные действия. Артист предположил, что конфликт прекратится сразу после возвращения в Израиль всех убитых и заложников.

Выступил в поддержку Израиля и лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Музыкант заявил о поддержке армии страны и выразил уверенность в ее победе в войне против Палестины.

Андрей Макаревич Андрей Макаревич Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Он также заявил, что в Израиле он не чувствует «вони, которая распространена в воздухе России», и сравнил российских поклонников с продуктом жизнедеятельности человека, пообещав больше не выступать для них.

Опубликовала пост в поддержку Израиля и живущая там дочь народной артистки РФ Ирины Мазуркевич, известной по ролям в фильмах «Трое в лодке, не считая собаки» и «Жизнь Клима Самгина», и звезды фильма «Покровские ворота» Анатолия Равиковича. Актриса Елизавета Равикович назвала начало войны с Палестиной жутким днем и сообщила, что по стечению обстоятельств 7 октября летит в Освенцим.

Отметила двухлетие с начала войны и актриса Анастасия Цветаева. Она выразила надежду в победу Израиля, где живет с мужем уже 15 лет.

Читайте также:

Составлен список звезд, предложивших Зеленскому уйти в отставку

Составлен список российских артистов, которые до сих пор дружат с Зеленским

Составлен список уехавших звезд, которых могут лишить квартир в Москве

ХАМАС
Израиль
знаменитости
звезды
Ирина Дроздова
И. Дроздова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новороссийский «Черноморец» столкнулся с острым финансовым кризисом
Российские гимнастки поделились эмоциями после победы в Играх стран СНГ
В России резко упал спрос на новые «Москвичи»
Хирург предупредил, чем опасна постоянная ходьба на высоких каблуках
Эрдоган поздравил Путина с днем рождения
Нутрициолог раскрыл эффективное средство для снижения веса
Синоптик объяснил, почему эта зима будет холоднее прошлой
«Запад должен бояться РФ»: чем ответит Москва на поставки ВСУ «Томагавков»
В ГД высказались о запрете курьерам-мусульманам возить свинину и алкоголь
Москвичам рассказали, чего ждать от предстоящей зимы
Съели волки или убили браконьеры? Что случилось с семьей Усольцевых в тайге
В Кремле раскрыли, какие лидеры стран СНГ поздравили Путина
Флагманские Xiaomi 15T вышли в продажу на российский рынок
«В гости пришла подруга»: дочь Сухова о появлении у него двух женщин
Блогерш Митрошина объявила себя банкротом
«Жаркая дискуссия»: экс-нардеп об истинном смысле заявлений Меркель
Бестемьянова ответила, сможет ли Валиева вернуться на прежний уровень
Дочь «многоженца» Сухова поблагодарила главу СК Бастрыкина за поддержку
«Создал культ себя»: дочь «многоженца» Сухова назвала его семью сектой
В администрации Путина сообщили о расширении экосистемы «Открытого диалога»
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.