Два года войны с ХАМАС: кто из покинувших Россию звезд поддержал Израиль

Уехавшие в Израиль российские артисты отметили двухлетие войны Израиля с палестинским движением ХАМАС. Что сказали об этом событии знаменитости из РФ и кто назвал Израиль своей новой родиной?

Что сказали о войне с ХАМАС Шац и Виторган

Экс-телеведущий Михаил Шац (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в блоге в соцсетях рассказал, что «стал евреем» 7 октября 2023 года, когда началась война с ХАМАС. В тот день, по словам артиста, он ощутил крепкую связь с тысячами предков, которых история разбросала по местечкам в Белоруссии и Польше.

Шац признался, что теперь он видит свою силу и надежду в этой нации, а также пожелал скорейшего наступления мира. Сейчас Шац живет в Тель-Авиве и зарабатывает редкими стендап-концертами в клубах.

Михаил Шац Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

К словам бывшего телеведущего присоединился актер Анатолий Белый (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Он переехал в Израиль после начала СВО, оставив работу в МХТ. Сегодня Белый опубликовал фотографию горящей свечи, сообщив, что помнит этот трагический день. Ранее Белый признался, что за три года проживания с семьей в Израиле он понял: его будущее находится в этой стране, а любовь к ней сравнил с прорастанием растений. Белый также пообещал помогать Израилю.

Опубликовал пост в поддержку Израиля и актер Максим Виторган. В своем Telegram-канале он заявил, что не забудет зверств ХАМАС и выразил надежду на уничтожение движения.

Кто еще поддержал Израиль в войне с ХАМАС

Напомнил подписчикам о двухлетней годовщине войны в Израиле и переехавший туда Лева Би-2 (Егор Бортник, внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Он разместил пост, сообщив, что в результате нападения ХАМАС было убито 1195 израильтян, а еще 250 похищены. Ранее музыкант назвал хором полезных идиотов всех, кто требует от Израиля прекратить военные действия. Артист предположил, что конфликт прекратится сразу после возвращения в Израиль всех убитых и заложников.

Выступил в поддержку Израиля и лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Музыкант заявил о поддержке армии страны и выразил уверенность в ее победе в войне против Палестины.

Андрей Макаревич Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Он также заявил, что в Израиле он не чувствует «вони, которая распространена в воздухе России», и сравнил российских поклонников с продуктом жизнедеятельности человека, пообещав больше не выступать для них.

Опубликовала пост в поддержку Израиля и живущая там дочь народной артистки РФ Ирины Мазуркевич, известной по ролям в фильмах «Трое в лодке, не считая собаки» и «Жизнь Клима Самгина», и звезды фильма «Покровские ворота» Анатолия Равиковича. Актриса Елизавета Равикович назвала начало войны с Палестиной жутким днем и сообщила, что по стечению обстоятельств 7 октября летит в Освенцим.

Отметила двухлетие с начала войны и актриса Анастасия Цветаева. Она выразила надежду в победу Израиля, где живет с мужем уже 15 лет.

