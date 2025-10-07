С фаршем и фантазией: готовим сочные гнезда под сырной шубкой

Гнезда из фарша с грибами и морковью представляют собой оригинальное блюдо, сочетающее сочность мясной основы и разнообразие начинок. Это блюдо отличается нежностью фарша и гармоничным вкусом овощных наполнителей под расплавленным сыром. Запекание в духовке позволяет получить румяную корочку и сохранить сочность мяса.

Для приготовления потребуется: для фарша — 600 г фарша, 1 яйцо, 1 луковица, 2 ст. л. панировочных сухарей, соль, специи; для начинки — 1 морковь, 300 г грибов, 2 луковицы, 160 г сыра чеддер. Фарш смешивают с луком, яйцом, сухарями и специями. Формируют шарики, делают углубления. Морковь и грибы с луком обжаривают отдельно. Наполняют углубления начинками, посыпают сыром. Запекают при 180 градусах 30-35 минут. Подают горячими с овощным гарниром.

