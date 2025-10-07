Салат «Обжорка» с говядиной и грибами: обалденное сочетание простых продуктов

Салат «Обжорка» с говядиной и грибами: обалденное сочетание простых продуктов. Сытный и ароматный салат, который станет настоящим украшением любого стола. Идеальное сочетание нежной говядины, пикантных маринованных огурцов и золотистых грибов с луком.

Ингредиенты

Говядина отварная — 250 г

Шампиньоны свежие — 250 г

Лук репчатый — 2 шт.

Огурцы маринованные — 2 шт.

Морковь по-корейски — 150 г

Майонез — 100 г

Масло растительное — для жарки

Соль — по вкусу

Перец черный молотый — по вкусу

Приготовление

Говядину разобрать на тонкие волокна. Шампиньоны нарезать пластинами, лук — полукольцами. Обжарить грибы с луком на растительном масле до золотистого цвета, посолить. Маринованные огурцы нарезать соломкой. Соединить все ингредиенты в глубокой миске, добавить морковь по-корейски. Посолить, поперчить, заправить майонезом и тщательно перемешать. Дать салату настояться 20-30 минут перед подачей.

