Салат «Обжорка» с говядиной и грибами: обалденное сочетание простых продуктов

Салат «Обжорка» с говядиной и грибами: обалденное сочетание простых продуктов. Сытный и ароматный салат, который станет настоящим украшением любого стола. Идеальное сочетание нежной говядины, пикантных маринованных огурцов и золотистых грибов с луком.

Ингредиенты

  • Говядина отварная — 250 г
  • Шампиньоны свежие — 250 г
  • Лук репчатый — 2 шт.
  • Огурцы маринованные — 2 шт.
  • Морковь по-корейски — 150 г
  • Майонез — 100 г
  • Масло растительное — для жарки
  • Соль — по вкусу
  • Перец черный молотый — по вкусу

Приготовление

  1. Говядину разобрать на тонкие волокна. Шампиньоны нарезать пластинами, лук — полукольцами. Обжарить грибы с луком на растительном масле до золотистого цвета, посолить. Маринованные огурцы нарезать соломкой.
  2. Соединить все ингредиенты в глубокой миске, добавить морковь по-корейски. Посолить, поперчить, заправить майонезом и тщательно перемешать. Дать салату настояться 20-30 минут перед подачей.

Ранее мы готовили салат с капустой, крабовыми палочками и колбасой. Неожиданное сочетание понравится всем!

