Салат «Обжорка» с говядиной и грибами: обалденное сочетание простых продуктов. Сытный и ароматный салат, который станет настоящим украшением любого стола. Идеальное сочетание нежной говядины, пикантных маринованных огурцов и золотистых грибов с луком.
Ингредиенты
- Говядина отварная — 250 г
- Шампиньоны свежие — 250 г
- Лук репчатый — 2 шт.
- Огурцы маринованные — 2 шт.
- Морковь по-корейски — 150 г
- Майонез — 100 г
- Масло растительное — для жарки
- Соль — по вкусу
- Перец черный молотый — по вкусу
Приготовление
- Говядину разобрать на тонкие волокна. Шампиньоны нарезать пластинами, лук — полукольцами. Обжарить грибы с луком на растительном масле до золотистого цвета, посолить. Маринованные огурцы нарезать соломкой.
- Соединить все ингредиенты в глубокой миске, добавить морковь по-корейски. Посолить, поперчить, заправить майонезом и тщательно перемешать. Дать салату настояться 20-30 минут перед подачей.
