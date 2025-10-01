Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
01 октября 2025 в 14:30

Неожиданное сочетание понравится всем! Салат с капустой, крабовыми палочками и колбасой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Неожиданное сочетание понравится всем! Салат с капустой, колбасой и крабовыми палочками. Легкий, сочный и ароматный, он станет отличным дополнением к обеду или ужину. Простота приготовления и насыщенный вкус делают этот салат настоящей находкой для любой хозяйки.

Ингредиенты

  • Капуста белокочанная — 200 г
  • Палочки крабовые — 100 г
  • Колбаса копченая — 100 г
  • Кукуруза консервированная — 150 г
  • Морковь — 1 шт.
  • Перец болгарский — 0,5 шт.
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Майонез — по вкусу
  • Соль — по вкусу

Приготовление

  1. Капусту тонко нашинкуйте, слегка помните руками с щепоткой соли до выделения сока. Крабовые палочки, копченую колбасу и болгарский перец нарежьте тонкой соломкой. Морковь натрите на крупной терке, чеснок пропустите через пресс.
  2. Соедините все ингредиенты в салатнице, добавьте кукурузу без жидкости, заправьте майонезом и аккуратно перемешайте. Дайте салату настояться 15–20 минут перед подачей. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили салат с крабовыми палочками и яичными блинчиками. Простой рецепт обалденной закуски.

Читайте также
У селедки новая шуба: заменяем 1 ингредиент и получаем обалденный вкус
Общество
У селедки новая шуба: заменяем 1 ингредиент и получаем обалденный вкус
У селедки новая шуба: заменяем 1 ингредиент и получаем обалденный вкус
Общество
У селедки новая шуба: заменяем 1 ингредиент и получаем обалденный вкус
Наваристые щи из свежей капусты на свинине: проверенный рецепт от бабушки
Общество
Наваристые щи из свежей капусты на свинине: проверенный рецепт от бабушки
Бутерброды с пастой из крабовых палочек и сыра: вкуснейшая простая закуска
Общество
Бутерброды с пастой из крабовых палочек и сыра: вкуснейшая простая закуска
Куриная колбаса хороша горячей и холодной на бутерброды: простой рецепт в пергаменте
Общество
Куриная колбаса хороша горячей и холодной на бутерброды: простой рецепт в пергаменте
салаты
капуста
крабовые палочки
КОЛБАСА
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Капитан юношеской сборной России рассказал о впечатлениях от Игр стран СНГ
Штрафы за резину не по сезону: что изменилось в правилах на 2025 год
Нападающий СКА отреагировал на допуск россиян с флагом на Паралимпиаду
«5% ВВП — бюджет войны»: военэксперт о возможном конфликте России и НАТО
«Я человек терпеливый»: Машков о трудностях после прихода в «Современник»
Израильская армия разделила сектор Газа на северную и южную части
«В спортзале голенькие ребята»: боксера-наставника обвинили в педофилии
Суд вынес приговор получившей жилищный сертификат обманом иностранке
Обвиняемого в убийстве начальницы банка в Москве заключили под стражу
Семена Слепакова призвали лишить российского гражданства
«Тутберидзе не взяла?» Тарасова о Валиевой, возобновляющей карьеру у Навки
«Радиостанция Судного дня» передала новое странное послание
Директора крупной строительной компании объявили в розыск
Террористы атаковали «Октоберфест»? Закрытие фестиваля, взрывы в Мюнхене
Житель Новосибирска остался без дорогой иномарки после застолья у цыган
Машков назвал важную обязанность каждого гражданина
Врач предупредил, когда лучше отказаться от походов в баню
Эксперт объяснил, почему УАЗ «Хантер» нельзя использовать в такси
Политолог раскрыл, какой план вынашивает Санду для захвата Приднестровья
В РТС заявили об угрозе закрытия независимых АЗС
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.