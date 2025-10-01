Неожиданное сочетание понравится всем! Салат с капустой, крабовыми палочками и колбасой

Неожиданное сочетание понравится всем! Салат с капустой, колбасой и крабовыми палочками. Легкий, сочный и ароматный, он станет отличным дополнением к обеду или ужину. Простота приготовления и насыщенный вкус делают этот салат настоящей находкой для любой хозяйки.
Ингредиенты
- Капуста белокочанная — 200 г
- Палочки крабовые — 100 г
- Колбаса копченая — 100 г
- Кукуруза консервированная — 150 г
- Морковь — 1 шт.
- Перец болгарский — 0,5 шт.
- Чеснок — 1 зубчик
- Майонез — по вкусу
- Соль — по вкусу
Приготовление
- Капусту тонко нашинкуйте, слегка помните руками с щепоткой соли до выделения сока. Крабовые палочки, копченую колбасу и болгарский перец нарежьте тонкой соломкой. Морковь натрите на крупной терке, чеснок пропустите через пресс.
- Соедините все ингредиенты в салатнице, добавьте кукурузу без жидкости, заправьте майонезом и аккуратно перемешайте. Дайте салату настояться 15–20 минут перед подачей. Приятного аппетита!
