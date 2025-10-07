Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 13:04

Стало известно, безопасно ли отдыхать на Эльбрусе на фоне частых ЧП

Гендиректор «Кавказа.РФ»: ведется работа над повышением безопасности на Эльбрусе

Фото: Павел Селезнев/NEWS.ru

В России в настоящее время работают над повышением безопасности в горах на фоне последних инцидентов, заявил гендиректор института развития «Кавказ.РФ» Андрей Юмшанов на пресс-конференции, посвященной федеральному старту горнолыжного сезона в России. По его словам, сейчас фиксируется большое количество устаревшей инфраструктуры, однако государство из года в год будет ужесточать правила и ее обновят.

Что касается нас, то естественно мы безопасности уделяем самое повышенное внимание. Мы ежегодно проводим серьезные регламенты и обновляем инфраструктуру, несмотря на то, что мы оба обладаем самым современным в России, — отметил он.

Ранее сообщалось, что семья туристов могла пропасть в Белогорье из-за чувства ложной безопасности. Как заявил опытный турист и депутат Законодательного собрания Красноярского края Алексей Кулеш, популярность Кутурчинского Белогорья у туристов может создать у них обманчивое ощущение, что это простой туристический маршрут, но и на нем нужно соблюдать определенные правила и иметь серьезную подготовку.

Эльбрус
горы
Россия
отдых
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЕС предрекли потерю авторитета из-за беспомощности в Газе
В Госдуме отмели идею выплатить пенсионерам недополученные деньги
Перестаньте выбрасывать бананы! Простой способ сохранить их надолго
Беспилотник ВСУ ударил по градирне Нововоронежской АЭС
HR-эксперт объяснил, почему работодатели стали реже нанимать курильщиков
Джабаров: отношения между Россией и Азербайджаном нормализуются
Решение принято? Куда в России могут долететь американские ракеты Tomahawk
Экономист рассказала, что нельзя делать арендодателю
Иностранец умер в Бурятии из-за арматуры
Сенатор Джабаров назвал Грузию образцом для постсоветских стран
В Ижевске в массовом ДТП с автобусом погибли четыре человека
Путин выразил соболезнования в связи со смертью известной артистки
Стало известно о помощи жителей Купянска российским бойцам
В Париже прогремел взрыв и загорелся автомобиль
Депутат Федоров раскрыл, кому стоит инвестировать в золото
Трамп не исключил помилования соратницы Эпштейна
Экс-премьер Украины раскрыл, что погубило Советский Союз
Под Петербургом неизвестный украл из дома 1,6 млн рублей
Джабаров предупредил Европу о последствиях поставок Tomahawk Украине
Психиатр рассказала, как вовремя распознать тревожное расстройство
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.