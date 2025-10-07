Стало известно, безопасно ли отдыхать на Эльбрусе на фоне частых ЧП Гендиректор «Кавказа.РФ»: ведется работа над повышением безопасности на Эльбрусе

В России в настоящее время работают над повышением безопасности в горах на фоне последних инцидентов, заявил гендиректор института развития «Кавказ.РФ» Андрей Юмшанов на пресс-конференции, посвященной федеральному старту горнолыжного сезона в России. По его словам, сейчас фиксируется большое количество устаревшей инфраструктуры, однако государство из года в год будет ужесточать правила и ее обновят.

Что касается нас, то естественно мы безопасности уделяем самое повышенное внимание. Мы ежегодно проводим серьезные регламенты и обновляем инфраструктуру, несмотря на то, что мы оба обладаем самым современным в России, — отметил он.

Ранее сообщалось, что семья туристов могла пропасть в Белогорье из-за чувства ложной безопасности. Как заявил опытный турист и депутат Законодательного собрания Красноярского края Алексей Кулеш, популярность Кутурчинского Белогорья у туристов может создать у них обманчивое ощущение, что это простой туристический маршрут, но и на нем нужно соблюдать определенные правила и иметь серьезную подготовку.