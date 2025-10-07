Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 09:49

Мясной восторг: свиные ребра в пикантном соусе, которые покорят гостей, — попробуйте и забудьте дорогу в ресторан

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Свиные ребра барбекю представляют собой сытное блюдо с насыщенным вкусом и ароматом копчения. Это сочетание отличается нежностью мяса, которое легко отделяется от кости, и пикантным томатно-пряным соусом. Длительное томление позволяет получить мягкое мясо с богатым вкусом.

Для приготовления потребуется: 1 кг свиных ребер, 5 луковиц, 2 болгарских перца, 2 томата, фасоль по вкусу, 2 зубчика чеснока, соль, паприка, молотый перец, 1 стакан воды, 2 ст. л. растительного масла, соус барбекю. Ребра нарезают порционно, обжаривают до корочки. Овощи нарезают крупно, обжаривают вместе с ребрами. Добавляют воду и тушат под крышкой 1,5 часа. За 15 минут до готовности добавляют соус барбекю и специи. Подают с овощным гарниром или картофелем.

Ранее сообщалось о рецепте классического стейка по-американски. Это блюдо — идеальный выбор для тех, кто ценит насыщенный вкус и сочность мяса.

Читайте также
Зацветает как только сходит снег: удивительный многолетник — неприхотлив и растет до 20 лет
Общество
Зацветает как только сходит снег: удивительный многолетник — неприхотлив и растет до 20 лет
Похож на наш лимонник, но вкуснее! Турецкий манник ревани — простой и очень ароматный пирог к чаю!
Общество
Похож на наш лимонник, но вкуснее! Турецкий манник ревани — простой и очень ароматный пирог к чаю!
Румяные картофельные колдуны по-белорусски. Рецепт «От Батьки» без премудростей и выжидания у плиты
Общество
Румяные картофельные колдуны по-белорусски. Рецепт «От Батьки» без премудростей и выжидания у плиты
Рецепт из 90-х: пельмени, которые мы потеряли
Семья и жизнь
Рецепт из 90-х: пельмени, которые мы потеряли
Диетолог назвала самые опасные для фигуры и здоровья соусы
Общество
Диетолог назвала самые опасные для фигуры и здоровья соусы
еда
мясо
свинина
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
Мясной восторг: свиные ребра в пикантном соусе, которые покорят гостей, — попробуйте и забудьте дорогу в ресторан Свиные ребра барбекю представляют собой сытное блюдо с насыщенным вкусом и ароматом копчения. Это сочетание отличается нежностью мяса, которое легко отделяется от кости, и пикантным томатно-пряным соусом.
Для приготовления потребуется: 1 кг свиных ребер, 5 луковиц, 2 болгарских перца, 2 томата, фасоль по вкусу, 2 зубчика чеснока, соль, паприка, молотый перец, 1 стакан воды, 2 ст. л. растительного масла, соус барбекю.
>
Ребра нарезают порционно, обжаривают до корочки. Овощи нарезают крупно, обжаривают вместе с ребрами. Добавляют воду и тушат под крышкой 1,5 часа. За 15 минут до готовности добавляют соус барбекю и специи.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
OpenAI представила свою новую разработку
Суд заочно приговорил телеведущую-иноагента к семи годам лишения свободы
Россиянина внезапно похитили, затолкав в багажник авто
Лопес и Аффлек вышли на публику через год после разрыва и попали на фото
Ситуация в аэропортах РФ 7 октября: задержки и отмены рейсов
В Европе дали оценку обещаниям НАТО направить войска на Украину
Русские «Герани» массово громят энергетику: удары по Украине 7 октября
В Москве арестовали иностранца, надругавшегося над ребенком в 2016 году
Раскрыты необычные подробности об одном из пособников бизнесмена-убийцы
«Убытки будут неисчислимыми»: в США предрекли МУС крах из-за санкций Трампа
В России указали на стойкую тенденцию по отделению ЭПХЦ от Москвы
Психолог объяснила, как бороться с постоянной тревогой
В Новосибирске спасли косулю, застрявшую в заборе
В ЕС не смогли решить, как выдать Украине два кредита одновременно
Политический кризис спровоцировал слухи об отставке Макрона
Украинский офицер открыл шаурмичную в зоне СВО и заработал 8 млн рублей
Депутат призвал запретить продажу и покупку электромобилей в России
Стало известно, чего лишатся смартфоны в ближайшем будущем
Нобелевский лауреат не смог узнать о присуждении премии из-за детокса
Российский генерал рассказал, кто именно запускает дроны над Европой
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.