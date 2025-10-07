Мясной восторг: свиные ребра в пикантном соусе, которые покорят гостей, — попробуйте и забудьте дорогу в ресторан

Свиные ребра барбекю представляют собой сытное блюдо с насыщенным вкусом и ароматом копчения. Это сочетание отличается нежностью мяса, которое легко отделяется от кости, и пикантным томатно-пряным соусом. Длительное томление позволяет получить мягкое мясо с богатым вкусом.

Для приготовления потребуется: 1 кг свиных ребер, 5 луковиц, 2 болгарских перца, 2 томата, фасоль по вкусу, 2 зубчика чеснока, соль, паприка, молотый перец, 1 стакан воды, 2 ст. л. растительного масла, соус барбекю. Ребра нарезают порционно, обжаривают до корочки. Овощи нарезают крупно, обжаривают вместе с ребрами. Добавляют воду и тушат под крышкой 1,5 часа. За 15 минут до готовности добавляют соус барбекю и специи. Подают с овощным гарниром или картофелем.

