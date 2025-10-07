Румяные картофельные колдуны по-белорусски. Рецепт «От Батьки» без премудростей и выжидания у плиты

Колдуны по-белорусски — это невероятно вкусное и сытное блюдо, которое представляет собой картофельные «лодочки» с сочной мясной начинкой. Готовятся они довольно просто, а результат всегда восхищает своей румяной корочкой и нежным вкусом. Это блюдо станет настоящим украшением вашего стола и порадует всю семью.

Для картофельного теста вам понадобится: 600 г картофеля, картофельный крахмал (который осядет после отжима сока), 1 ч. л. соли, щепотка черного перца. Для мясной начинки возьмите: 150-300 г свиного фарша (или смеси свинины и говядины), 1 луковицу, 1 зубчик чеснока, соль, перец и немного свежей петрушки. Картофель нужно натереть на мелкой терке, переложить на марлю и хорошо отжать жидкость. Дайте соку отстояться 5 минут, затем аккуратно слейте, а оставшийся на дне крахмал добавьте обратно к картофельной массе. Посолите и поперчите. Для начинки смешайте фарш с мелко натертой или нарубленной луковицей, чесноком и зеленью, посолите и поперчите по вкусу. Теперь формируем колдуны: на влажную ладонь выложите часть картофельной массы, сплюсните ее в лепешку. В центр положите столовую ложку мясной начинки. Аккуратно поднимите края картофельной массы и защипните их, чтобы фарш оказался полностью внутри, сформировав аккуратную котлетку. Обжарьте колдуны на разогретой сковороде с растительным маслом до золотистой корочки с обеих сторон. Затем переложите их в форму для запекания и доведите до готовности в разогретой до 180°C духовке в течение примерно 20 минут. Подавайте горячими со сметаной.

