07 октября 2025 в 17:11

В администрации Путина сообщили о расширении экосистемы «Открытого диалога»

Орешкин: симпозиум «Создавая будущее» вошел в экосистему «Открытого диалога»

Максим Орешкин Максим Орешкин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Второй международный симпозиум «Создавая будущее» официально открылся в Национальном центре «Россия» при участии замглавы администрации президента РФ Максима Орешкина, сказано в Telegram-канале НЦ. Данное мероприятие интегрировано в глобальную экосистему «Открытого диалога» и собрало делегатов из более чем 85 государств.

Здесь есть участники того мероприятия, которое у нас состоялось в апреле и называлось «Будущее мира: новая платформа глобального роста». Форум ставил перед собой амбициозные цели, и они действительно были достигнуты. Симпозиум «Создавая будущее», на котором мы сегодня здесь присутствуем, он становится частью глобальной экосистемы «Открытого диалога», — сказал Орешкин.

Ранее замглавы администрации президента заявлял, что европейские экономики умирают. В частности он указал на Германию, экономика которой уже несколько лет подряд находится в стагнации. По словам Орешкина, по возможностям с Россией может сравниться только Индия, но в азиатской стране «сложно себя проявить», так как приходится работать только в партнерстве с местными компаниями.

