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22 июля 2025 в 15:53

Европейским экономикам предрекли скорую смерть

Орешкин назвал экономики европейских стран умирающими

Максим Орешкин Максим Орешкин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Европейские экономики умирают, заявил на форуме «Территория смыслов» замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин. По его словам, которые приводит ТАСС, по возможностям с Россией может сравниться только Индия, но в азиатской стране «сложно себя проявить», так как приходится работать только в партнерстве с местными компаниями.

То, о чем мы с вами говорили, о том, что европейский рынок, европейские экономики — это умирающие экономики. Экономика Германии находится какой год уже подряд в стагнации, — заявил Орешкин.

Ранее глава строительной компании Bavaria-Bau, член Российско-Германской внешнеторговой палаты Вальдемар Эбергардт заявил, что уход с российского рынка нанес серьезный удар по экономике Германии. По его словам, это решение спровоцировало волну банкротств компаний по всей стране. Эбергардт также обратил внимание на растущую нагрузку на госбюджет из-за увеличения выплат безработным.

До этого из исследования Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) «Стратегии и перспективы деятельности европейских компаний в России» стало известно, что многие фирмы из Европы не хотят покидать российский рынок по причине его объема и потенциала. Две трети из опрошенных фирм не рассматривают вариант закрытия бизнеса в РФ, несмотря на западные санкции и ответные контрмеры.

Европа
экономика
Россия
Индия
Максим Орешкин
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