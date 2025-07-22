Европейским экономикам предрекли скорую смерть

Европейские экономики умирают, заявил на форуме «Территория смыслов» замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин. По его словам, которые приводит ТАСС, по возможностям с Россией может сравниться только Индия, но в азиатской стране «сложно себя проявить», так как приходится работать только в партнерстве с местными компаниями.

То, о чем мы с вами говорили, о том, что европейский рынок, европейские экономики — это умирающие экономики. Экономика Германии находится какой год уже подряд в стагнации, — заявил Орешкин.

Ранее глава строительной компании Bavaria-Bau, член Российско-Германской внешнеторговой палаты Вальдемар Эбергардт заявил, что уход с российского рынка нанес серьезный удар по экономике Германии. По его словам, это решение спровоцировало волну банкротств компаний по всей стране. Эбергардт также обратил внимание на растущую нагрузку на госбюджет из-за увеличения выплат безработным.

До этого из исследования Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) «Стратегии и перспективы деятельности европейских компаний в России» стало известно, что многие фирмы из Европы не хотят покидать российский рынок по причине его объема и потенциала. Две трети из опрошенных фирм не рассматривают вариант закрытия бизнеса в РФ, несмотря на западные санкции и ответные контрмеры.