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21 июля 2025 в 08:45

В Германии раскрыли тревожные последствия ухода с российского рынка

Глава Bavaria-Bau Эбергардт: ушедшие с рынка России компании ФРГ обанкротились

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Уход с российского рынка нанес серьезный удар по экономике Германии, заявил РИА Новости глава строительной компании Bavaria-Bau Вальдемар Эбергардт, член Российско-Германской внешнеторговой палаты. По его словам, это решение спровоцировало волну банкротств компаний по всей стране.

Словом, для германского бизнеса потеря российского рынка была очень существенной, что привело к экономическим сложностям, к банкротствам предприятий по всей стране, — сказал он.

Эбергардт также обратил внимание на растущую нагрузку на госбюджет из-за увеличения выплат безработным. Речь идет о пособии Bürgergeld (бюргергельт), которое выплачивается лицам, не имеющим достаточного дохода для покрытия основных потребностей.

Ранее из исследования Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) «Стратегии и перспективы деятельности европейских компаний в России» стало известно, что многие фирмы из Европы не хотят покидать российский рынок по причине его объема и потенциала. Две трети из опрошенных фирм не рассматривают вариант закрытия бизнеса в РФ, несмотря на западные санкции и ответные контрмеры.

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