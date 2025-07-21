В Германии раскрыли тревожные последствия ухода с российского рынка Глава Bavaria-Bau Эбергардт: ушедшие с рынка России компании ФРГ обанкротились

Уход с российского рынка нанес серьезный удар по экономике Германии, заявил РИА Новости глава строительной компании Bavaria-Bau Вальдемар Эбергардт, член Российско-Германской внешнеторговой палаты. По его словам, это решение спровоцировало волну банкротств компаний по всей стране.

Словом, для германского бизнеса потеря российского рынка была очень существенной, что привело к экономическим сложностям, к банкротствам предприятий по всей стране, — сказал он.

Эбергардт также обратил внимание на растущую нагрузку на госбюджет из-за увеличения выплат безработным. Речь идет о пособии Bürgergeld (бюргергельт), которое выплачивается лицам, не имеющим достаточного дохода для покрытия основных потребностей.

Ранее из исследования Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) «Стратегии и перспективы деятельности европейских компаний в России» стало известно, что многие фирмы из Европы не хотят покидать российский рынок по причине его объема и потенциала. Две трети из опрошенных фирм не рассматривают вариант закрытия бизнеса в РФ, несмотря на западные санкции и ответные контрмеры.