07 октября 2025 в 17:05

Власти хотят ограничить выдачу микрозаймов

В Госдуме одобрили увеличение максимальной суммы микрозайма для юрлиц и ИП

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект об увеличении максимального размера суммы микрозайма для микрофинансовой организации, предоставляющей заемные средства юрлицу или ИП, с 5 млн до 15 млн рублей. Нововведения касаются правил выдачи МФО потребительских займов.

В условиях законодательных ограничений на предельную сумму микрозайма МФО активизируют выдачи в сегменте «иных» займов, чтобы обеспечить потребность субъектов МСП в заемных средствах. За год портфель таких займов бизнесу вырос на 36% (достиг отметки в 43 млрд руб.), а объем выдач — практически вдвое, — сказано в документе.

Ранее юрист сообщил, что ЦБ запретит банкам и МФО выдавать кредиты по СМС и заставит проверять заемщика на платежеспособность. По его словам, это необходимо, чтобы сократить закредитованность населения. Он добавил, что в настоящее время просрочка по потребительским займам в России превышает 1 трлн рублей, при этом сами банки, а особенно микрокредитные организации, предлагают большое количество кредитных продуктов, которые оформляются дистанционно.

