Очень сочные и нежные котлетки кефте — как в Турции, только вкуснее! Заворачиваю в лаваш или питу

Классические турецкие котлетки кёфте — это не просто еда, а настоящее путешествие на Восток! В отличие от наших привычных котлет, их готовят с обилием свежей зелени и специй, что дарит фаршу невероятно яркий и насыщенный вкус. Эти ароматные котлетки, обжаренные до хрустящей корочки, могут быть как самостоятельным блюдом, так и подаваться с овощами, лавашом или картофелем. Это тот самый рецепт, который легко освоить дома, чтобы порадовать семью чем-то новым и гарантированно вкусным.

Для приготовления вам понадобится: 500 грамм говяжьего фарша, 1 крупная луковица, 1 яйцо, 3 столовые ложки панировочных сухарей, 2-3 зубчика чеснока, небольшой пучок петрушки, по половине чайной ложки молотого кумина (зиры) и сладкой паприки, соль и черный перец по вкусу. Лук и чеснок нужно мелко натереть или измельчить в блендере. Петрушку мелко порубите. В глубокой миске соедините фарш, лук, чеснок, яйцо, сухари и все специи. Тщательно вымесите фарш руками — он должен стать упругим и однородным. Для лучшего соединения вкусов уберите фарш в холодильник примерно на час. После этого влажными руками сформируйте небольшие продолговатые или круглые котлетки. Обжарьте их на хорошо разогретом растительном масле на среднем огне по 5-7 минут с каждой стороны до румяной, аппетитной корочки. Готовые кёфте выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла, и подавайте горячими.

