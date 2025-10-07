Вкуснейший узбекский суп мастава. Этот супчик хоть каждый день подавай — сытный и ароматный

Мастава — это настоящая душа узбекской кухни, густой и наваристый суп, который часто называют «жидким пловом» за схожий набор ингредиентов и способ обжарки. Это блюдо — идеальный способ согреться и основательно подкрепиться. В его аромате смешались нотки обжаренного мяса, свежих овощей и восточных специй. Готовится он в одном казане или кастрюле, а в результате вы получаете не просто суп, а полноценное сытное блюдо, которое точно оценят все за вашим столом.

Для классической маставы вам понадобится: 500-600 грамм говядины или баранины, 100-200 грамм риса, 3-4 картофелины, 1 морковь, 2 луковицы, 2 болгарских перца, 3 помидора (или 2 ст. ложки томатной пасты), 4-5 зубчиков чеснока, а также зира, кориандр, черный перец, соль и пучок свежей зелени (кинза, петрушка). Мясо нарежьте средними кусочками и обжарьте в казане в разогретом масле до румяной корочки. Добавьте нарезанный лук и морковь, обжаривайте еще несколько минут до мягкости овощей. Затем добавьте нарезанный кубиками болгарский перец, помидоры и томатную пасту, тушите всё вместе около 5-7 минут. Залейте содержимое казана примерно 2-2,5 литрами горячей воды, доведите до кипения и варите на среднем огне 15-20 минут. После этого заложите в суп нарезанный кубиками картофель и промытый рис. Варите еще 15-20 минут до готовности картофеля и риса. В самом конце добавьте измельченный чеснок, зелень и все специи. Дайте супу настояться под крышкой 10-15 минут — и мастава готова.

