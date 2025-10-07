Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 13:00

Вкуснейший узбекский суп мастава. Этот супчик хоть каждый день подавай — сытный и ароматный

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Мастава — это настоящая душа узбекской кухни, густой и наваристый суп, который часто называют «жидким пловом» за схожий набор ингредиентов и способ обжарки. Это блюдо — идеальный способ согреться и основательно подкрепиться. В его аромате смешались нотки обжаренного мяса, свежих овощей и восточных специй. Готовится он в одном казане или кастрюле, а в результате вы получаете не просто суп, а полноценное сытное блюдо, которое точно оценят все за вашим столом.

Для классической маставы вам понадобится: 500-600 грамм говядины или баранины, 100-200 грамм риса, 3-4 картофелины, 1 морковь, 2 луковицы, 2 болгарских перца, 3 помидора (или 2 ст. ложки томатной пасты), 4-5 зубчиков чеснока, а также зира, кориандр, черный перец, соль и пучок свежей зелени (кинза, петрушка). Мясо нарежьте средними кусочками и обжарьте в казане в разогретом масле до румяной корочки. Добавьте нарезанный лук и морковь, обжаривайте еще несколько минут до мягкости овощей. Затем добавьте нарезанный кубиками болгарский перец, помидоры и томатную пасту, тушите всё вместе около 5-7 минут. Залейте содержимое казана примерно 2-2,5 литрами горячей воды, доведите до кипения и варите на среднем огне 15-20 минут. После этого заложите в суп нарезанный кубиками картофель и промытый рис. Варите еще 15-20 минут до готовности картофеля и риса. В самом конце добавьте измельченный чеснок, зелень и все специи. Дайте супу настояться под крышкой 10-15 минут — и мастава готова.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.

Читайте также
Чеснечка: простой рецепт чешского чесночного супа с гренками
Семья и жизнь
Чеснечка: простой рецепт чешского чесночного супа с гренками
Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество
Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Мясо «Гармошка» в духовке: печем ароматную свинину с начинкой
Общество
Мясо «Гармошка» в духовке: печем ароматную свинину с начинкой
Нежный пирог с яблоками и корицей! Его называют улитка. Не шарлотка — лучшее, что я ела с яблоками
Общество
Нежный пирог с яблоками и корицей! Его называют улитка. Не шарлотка — лучшее, что я ела с яблоками
Похож на наш лимонник, но вкуснее! Турецкий манник ревани — простой и очень ароматный пирог к чаю!
Общество
Похож на наш лимонник, но вкуснее! Турецкий манник ревани — простой и очень ароматный пирог к чаю!
супы
обеды
кулинария
рецепты
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Спасительный фляки: готовим традиционный «похмельный» суп поляков
Необычные традиции свадеб в разных культурах мира: от плевков до слез
ЕС предрекли потерю авторитета из-за беспомощности в Газе
В Госдуме отмели идею выплатить пенсионерам недополученные деньги
Перестаньте выбрасывать бананы! Простой способ сохранить их надолго
Беспилотник ВСУ ударил по градирне Нововоронежской АЭС
HR-эксперт объяснил, почему работодатели стали реже нанимать курильщиков
Джабаров: отношения между Россией и Азербайджаном нормализуются
Решение принято? Куда в России могут долететь американские ракеты Tomahawk
Экономист рассказала, что нельзя делать арендодателю
Иностранец умер в Бурятии из-за арматуры
Сенатор Джабаров назвал Грузию образцом для постсоветских стран
В Ижевске в массовом ДТП с автобусом погибли четыре человека
Путин выразил соболезнования в связи со смертью известной артистки
Стало известно о помощи жителей Купянска российским бойцам
В Париже прогремел взрыв и загорелся автомобиль
Депутат Федоров раскрыл, кому стоит инвестировать в золото
Трамп не исключил помилования соратницы Эпштейна
Экс-премьер Украины раскрыл, что погубило Советский Союз
Под Петербургом неизвестный украл из дома 1,6 млн рублей
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.