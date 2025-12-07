Готовлю машхурду прямо на сковороде — густой суп с говядиной и овощами: путешествие в Азию не выходя из кухни

Готовлю машхурду прямо на сковороде — густой суп с говядиной и овощами: путешествие в Азию не выходя из кухни

Этот густой суп-сковородка заменяет собой и первое, и второе блюдо! Сочетание говядины, маша и риса создает невероятно насыщенный вкус и надолго дарит чувство сытости. Такая машхурда — это настоящее путешествие на Восток!

600 г говядины нарезаю кубиками и обжариваю на глубокой сковороде до румяной корочки. Добавляю 250 г нарезанного лука и 200 г тертой моркови, обжариваю 5 минут. Добавляю 300 г нарезанных помидоров и 200 г болгарского перца, тушу 5 минут. Всыпаю 150 г маша, 100 г риса, 300 г нарезанного картофеля, 4 измельченных зубчика чеснока и специи по вкусу. Заливаю 700–1000 мл воды и тушу под крышкой 30–40 минут до готовности маша и картофеля. Подаю с кинзой и сметаной.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.