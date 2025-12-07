ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
07 декабря 2025 в 16:39

Готовлю машхурду прямо на сковороде — густой суп с говядиной и овощами: путешествие в Азию не выходя из кухни

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот густой суп-сковородка заменяет собой и первое, и второе блюдо! Сочетание говядины, маша и риса создает невероятно насыщенный вкус и надолго дарит чувство сытости. Такая машхурда — это настоящее путешествие на Восток!

600 г говядины нарезаю кубиками и обжариваю на глубокой сковороде до румяной корочки. Добавляю 250 г нарезанного лука и 200 г тертой моркови, обжариваю 5 минут. Добавляю 300 г нарезанных помидоров и 200 г болгарского перца, тушу 5 минут. Всыпаю 150 г маша, 100 г риса, 300 г нарезанного картофеля, 4 измельченных зубчика чеснока и специи по вкусу. Заливаю 700–1000 мл воды и тушу под крышкой 30–40 минут до готовности маша и картофеля. Подаю с кинзой и сметаной.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

Проверено редакцией
Читайте также
Готовлю рыбные котлеты по-владивостокски — с овсянкой и соевым соусом: получаются сочными и невероятно нежными
Общество
Готовлю рыбные котлеты по-владивостокски — с овсянкой и соевым соусом: получаются сочными и невероятно нежными
Клафути с ягодами и без глютена: готовлю нежный миндально-овсяный десерт для завтрака или перекуса вечером
Общество
Клафути с ягодами и без глютена: готовлю нежный миндально-овсяный десерт для завтрака или перекуса вечером
Картошке в мундире — прощай! Запекаю картофельные дольки с чесноком и паприкой: хрустящие, как картофель фри, и вкусные
Общество
Картошке в мундире — прощай! Запекаю картофельные дольки с чесноком и паприкой: хрустящие, как картофель фри, и вкусные
Только творог, баночка ананасов и желатин нужны для этого торта: полезный и простой десерт
Общество
Только творог, баночка ананасов и желатин нужны для этого торта: полезный и простой десерт
Луковый суп — хит сезона простуд: если еще не готовили этот французский шедевр, скорее пробуйте — всего 4 ингредиента
Общество
Луковый суп — хит сезона простуд: если еще не готовили этот французский шедевр, скорее пробуйте — всего 4 ингредиента
еда
рецепты
супы
овощи
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Балицкий раскрыл причину масштабных отключений в Запорожской области
На пьедестал «Формулы‑1» взошел новый чемпион
Россиянам рассказали, как сохранить зрение при работе за компьютером
США заподозрили в желании избавиться от Зеленского
Стало известно, что ВСУ делают с котами в зоне СВО
Лучшая версия рецепта закуски из печени трески, которую вы не пробовали
Сильная вьюга и дубак до -20? Погода в Москве в середине декабря: что ждать
Жена Зеленского есть на пленках Миндича
Шеф-повар объяснил, почему докторская колбаса из СССР стала деликатесом
Дорожный инспектор предотвратил аварию с непредсказуемыми последствиями
Турист случайно наткнулся на уникальную находку возрастом 200 млн лет
В России предупредили о крахе мировой экономики из-за одного шага США
Умный холодильник Samsung довел девушку до психбольницы
Нетрезвый пассажир устроил резню в поезде
Россияне начали пить как в 90-х
Калининградец украл у бывшего работодателя 1,8 млн рублей
Полыхающего зацепера нашли на крыше киевского экспресса
В Ливнах жители придумали необычный способ общения
Названы самые подходящие для счастливого брака мужчины
Белоусов поздравил солдат с освобождением Кучеровки
Дальше
Самое популярное
Достаю фарш и чеснок — тефтели не нужны! Готовлю схторац: котлеты в ароматном соусе как в Армении
Общество

Достаю фарш и чеснок — тефтели не нужны! Готовлю схторац: котлеты в ароматном соусе как в Армении

От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто
Общество

От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто

Растительное масло не кладу! Добавляю плавленый сыр — получаются гренки с хрустом и сырной корочкой
Общество

Растительное масло не кладу! Добавляю плавленый сыр — получаются гренки с хрустом и сырной корочкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.