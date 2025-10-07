Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 14:06

Рецепт взяла у украинского повара! Невероятный слоеный десерт из медовых и маковых коржей — пляцок

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пляцок — слоеный десерт из медовых и маковых коржей! Представьте себе нежнейшие медовые коржи, прослоенные ароматной маковой начинкой с грецкими орехами. Этот десерт родом из детства, который пахнет бабушкиной кухней и домашним уютом. Его особенность в том, что со временем он становится только вкуснее — коржи пропитываются, становятся мягкими и невероятно нежными. Это тот самый торт, который украсит любой праздник и соберет за столом всю семью.

Для медовых коржей вам понадобится: 3 яйца, 1 стакан сахара, 2 ст. л. меда, 100 г сливочного масла, 1 ч. л. соды, 3-3.5 стакана муки. Для маковой начинки: 200 г мака, 100 г грецких орехов, 1 стакан молока, 1 стакан сахара, 2 яйца, 100 г сливочного масла. Сначала приготовим коржи: растопим масло с медом на водяной бане, добавим соду и прогреем до пены. Взобьем яйца с сахаром и соединим с медовой массой. Постепенно добавим муку и замесим тесто. Разделим его на 6-8 частей, каждую тонко раскатаем и испечем коржи при 180°C около 5-7 минут каждый. Для начинки промоем мак, зальем молоком и варим 40 минут на медленном огне. Затем измельчим блендером, добавим молотые орехи, сахар, яйца и растопленное масло. Проварим массу до загустения. Остывшей начинкой смажем коржи, дадим торту хорошо пропитаться 8-10 часов.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.

Мария Левицкая
М. Левицкая
