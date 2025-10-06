Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
06 октября 2025 в 05:46

Настало время вскрывать смородиновое варенье: готовим нежнятину — меренговый рулет

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Настало время вскрывать смородиновое варенье! С этим рецептом у вас получится обалденный меренговый рулет с воздушной текстурой безе и сочной фруктовой начинкой.

Вкус десерта получается невероятно легким: хрустящая корочка безе тает во рту, крем создает нежную молочную ноту, а кисло-сладкое варенье добавляет яркий фруктовый акцент.

Рецепт: для начала взбейте 4 белка с щепоткой соли в крепкую пену, постепенно добавляя 200 г сахара, до образования глянцевых устойчивых пиков. Аккуратно распределите меренгу на противне, застеленном пергаментом, в форме прямоугольника толщиной 1,5–2 см. Выпекайте при 100 °C 1,5–2 часа до сухой поверхности, затем остудите в выключенной духовке. Для крема взбейте 300 мл 33% сливок с 50 г сахарной пудры и ванилином. На остывшую меренгу нанесите тонкий слой варенья (лучше всего подходит смородиновое), сверху распределите крем. Аккуратно сверните рулет с помощью пергамента, помогая себе снизу.

Уберите в холодильник на 4–6 часов для пропитки. Так получится настоящая нежнятина! Этот рулет особенно хорош в охлажденном виде.

Ранее стало известно, как приготовить домашний мармелад из яблок: простой рецепт без искусственных добавок.

Читайте также
Пирожки без жарки с золотистой корочкой: обалденные булочки с вареньем
Общество
Пирожки без жарки с золотистой корочкой: обалденные булочки с вареньем
Тертый пирог с творогом и вареньем: домашняя выпечка без сложных процессов
Общество
Тертый пирог с творогом и вареньем: домашняя выпечка без сложных процессов
Превратила обычную картошку в шедевр! Картофельный рулет с мясной серединкой — съедят без ничего
Общество
Превратила обычную картошку в шедевр! Картофельный рулет с мясной серединкой — съедят без ничего
Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество
Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Обалденный рулет со шпротами: печем сырную основу и начиняем вкусной начинкой
Общество
Обалденный рулет со шпротами: печем сырную основу и начиняем вкусной начинкой
варенье
рецепты
рулеты
торты
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Над Москвой сработала ПВО по летящему беспилотнику ВСУ
Очевидцы сообщили, что в небе над Сочи и Туапсе слышны взрывы
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 6 октября
К чему снится мыть посуду: знак очищения или предупреждение
Германия может устроить бойкот Евровидения из-за Израиля
Стало известно, допускает ли РПЦ похороны позднее третьего дня после смерти
Российские расчеты ударных БПЛА обратили в пыль укрепления ВСУ
Израиль подарит Грете Тунберг депортацию
Во Франции начали расследование смерти фотожурналиста на Украине
Названы самые популярные направления для отдыха в октябре и ноябре
Аэропорт Туношна временно закрыли для воздушных судов
Шесть человек не вернулись из похода на Камчатке
Россиянам рассказали, как правильно выбирать кухонные ножи
SHOT сообщил, что более 10 взрывов раздалось над двумя городами России
Макрон высмеял одну идею от фон дер Ляйен
В Госдуме обратили внимание на торговлю конфетами с алкоголем
Украинские военные сдались в плен ВС РФ
«Морально подавлена»: раскрыто состояние спасенной на Камчатке альпинистки
Очевидцы сообщили о взрывах в небе над Рязанью
Трамп заявил, что в США уже начались увольнения из-за шатдауна
Дальше
Самое популярное
Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле
Общество

Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле

Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто
Общество

Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто

Из семечка — в плотный цветущий ковер: расцветет в апреле при посадке под зиму
Общество

Из семечка — в плотный цветущий ковер: расцветет в апреле при посадке под зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.