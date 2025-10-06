Настало время вскрывать смородиновое варенье: готовим нежнятину — меренговый рулет

Настало время вскрывать смородиновое варенье! С этим рецептом у вас получится обалденный меренговый рулет с воздушной текстурой безе и сочной фруктовой начинкой.

Вкус десерта получается невероятно легким: хрустящая корочка безе тает во рту, крем создает нежную молочную ноту, а кисло-сладкое варенье добавляет яркий фруктовый акцент.

Рецепт: для начала взбейте 4 белка с щепоткой соли в крепкую пену, постепенно добавляя 200 г сахара, до образования глянцевых устойчивых пиков. Аккуратно распределите меренгу на противне, застеленном пергаментом, в форме прямоугольника толщиной 1,5–2 см. Выпекайте при 100 °C 1,5–2 часа до сухой поверхности, затем остудите в выключенной духовке. Для крема взбейте 300 мл 33% сливок с 50 г сахарной пудры и ванилином. На остывшую меренгу нанесите тонкий слой варенья (лучше всего подходит смородиновое), сверху распределите крем. Аккуратно сверните рулет с помощью пергамента, помогая себе снизу.

Уберите в холодильник на 4–6 часов для пропитки. Так получится настоящая нежнятина! Этот рулет особенно хорош в охлажденном виде.

Ранее стало известно, как приготовить домашний мармелад из яблок: простой рецепт без искусственных добавок.